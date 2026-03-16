Россиянин заложил бомбу для ворующего газеты соседа СК возбудил дело против жителя Копейска после размещения СВУ в почтовом ящике

СК возбудил уголовное дело в отношении жителя Копейска, который заложил СВУ в почтовый ящик для ворующего газеты соседа, проинформировало ведомство. Его подозревают в покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.

56-летний житель города собрал взрывное устройство, чтобы проучить 61-летнего соседа. Причиной стали регулярные кражи газет и посылок из его ящика. Мужчина замаскировал бомбу под обычную посылку и положил ее в собственный ящик. 12 июля 2025 года устройство сработало, и похититель лишился нескольких пальцев.

