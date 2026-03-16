16 марта 2026 в 19:11

Россиянин заложил бомбу для ворующего газеты соседа

СК возбудил дело против жителя Копейска после размещения СВУ в почтовом ящике

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
СК возбудил уголовное дело в отношении жителя Копейска, который заложил СВУ в почтовый ящик для ворующего газеты соседа, проинформировало ведомство. Его подозревают в покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.

56-летний житель города собрал взрывное устройство, чтобы проучить 61-летнего соседа. Причиной стали регулярные кражи газет и посылок из его ящика. Мужчина замаскировал бомбу под обычную посылку и положил ее в собственный ящик. 12 июля 2025 года устройство сработало, и похититель лишился нескольких пальцев.

Ранее жительница Москвы написала заявление в полицию о публичном унижении чести и достоинства из-за действий своей соседки. Она опубликовала личное фото женщины интимного характера в общедомовом чате. Соседка сопроводила снимок обвинениями в публикации материалов непристойного содержания. Пострадавшая пояснила, что в день конфликта она даже не заходила в групповую переписку.

До этого американские правоохранители задержали мужчину с ментальными нарушениями, он добавлял яд от насекомых в пищу своих соседей. Жителя США обвинили в намеренном отравлении людей. Преступление было совершено в здании, где совместно проживали две разные семьи. Супружеская пара несколько раз обращалась за медицинской помощью с характерными симптомами интоксикации.

СК РФ
Копейск
СВУ
следствие
уголовные дела
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
