Доцент предупредил, кто стал новой мишенью мошенников летом

Мошенники начали обманывать подростков, которые ищут подработку на лето, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, злоумышленники активно используют сезонный интерес молодежи к заработку, чтобы украсть личные данные и получить доступ к счетам.

Злоумышленники рассылают сообщения от имени якобы известных компаний и предлагают легкую работу с высокой зарплатой, свободным графиком и без опыта. Как выглядит схема? Когда подросток откликается на вакансию, ему присылают ссылку для «оформления на работу». На самом деле это поддельный сайт, созданный для кражи данных. Через такие страницы мошенники могут получить доступ к аккаунтам, личной информации и даже банковским данным. В некоторых случаях под угрозой оказываются и счета родителей, если устройства или сервисы связаны между собой, — пояснил Щербаченко.

Он подчеркнул, что перед заполнением любых анкет подросткам стоит посоветоваться с родителями. По мнению доцента, вопросы цифровой защиты сегодня актуальны не только для взрослого населения, но и для детей.

Что важно помнить подросткам, которые хотят трудоустроиться на время летних каникул? Настоящие работодатели не просят вводить паспортные данные или данные банковской карты по ссылкам из мессенджеров. Перед тем как заполнять анкеты или переходить по ссылкам, стоит посоветоваться с родителями или другими взрослыми, которым доверяешь. Цифровая безопасность сегодня нужна не только взрослым, но и подросткам, — заключил Щербаченко.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что летом мошенники выбирают «сезонные» уловки для обмана россиян. По его словам, злоумышленники активно используют схемы с арендой дач, продажей саженцев, ложными подработками, поддельными путевками и липовыми штрафами от имени администраций или СНТ.