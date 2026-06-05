Дело о контрабанде драгметаллов из России на 41 млн рублей передали в суд

Дело о контрабанде драгметаллов из России на 41 млн рублей передали в суд СК закончил расследование контрабанды драгметаллов из России на 41 млн рублей

Расследование уголовного дела о контрабанде драгоценных металлов из России на 41 млн рублей завершено, материалы направлены в суд, сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ. Фигурантам инкриминируются незаконный оборот драгметаллов, контрабанда стратегически важных ресурсов и превышение должностных полномочий.

Военными следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении граждан Руслана Абдулханова и Абдуллахи Исаева, а также бывшего военнослужащего старшего прапорщика запаса Евгения Милехина. В зависимости от роли каждого они обвиняются в незаконном обороте драгоценных металлов, контрабанде стратегически важных ресурсов и превышении должностных полномочий (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 226.1, п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы в судебном порядке добилась конфискации в доход государства 23 золотых слитков на сумму более 50 млн рублей, которые незаконно провозили через границу. Четверо мужчин признаны виновными в контрабанде стратегически важных товаров организованной группой.