Полиция задержала россиянина, который снял на видео работу ПВО Полиция задержала жителя Рязани, который снял на видео работу ПВО

Рязанские правоохранители задержали местного жителя, который снял на видео момент сбития украинского дрона и выложил его в чат дачного кооператива, сообщили в канале местных силовиков в МАКСе. Ему грозит штраф до тысячи рублей.

Инцидент произошел 30 июня. Мужчина снял на видео, как силы ПВО сбили украинский беспилотник. После он выложил ролик в чат дачного кооператива. Через какое-то время полиция задержала его для дачи объяснений.

Не осознавая своих последствий, я выложил это (видео. — NEWS.ru) в чат дачного кооператива. Через некоторое время меня задержали сотрудники полиции. Я понимаю теперь, что мое снятое видео может быть источником для атак БПЛА противника на наш регион, и осознаю свою вину, и призываю жителей нашего региона не повторять таких ошибок, — заявил задержанный.

Ранее украинский беспилотник атаковал автовокзал в прифронтовом городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Два мирных жителя получили ранения. Обоих пострадавших оперативно эвакуировали. Им также оказали медицинскую помощь.