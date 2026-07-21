Полиция задержала россиянина, который снял на видео работу ПВО

Рязанские правоохранители задержали местного жителя, который снял на видео момент сбития украинского дрона и выложил его в чат дачного кооператива, сообщили в канале местных силовиков в МАКСе. Ему грозит штраф до тысячи рублей.
Инцидент произошел 30 июня. Мужчина снял на видео, как силы ПВО сбили украинский беспилотник. После он выложил ролик в чат дачного кооператива. Через какое-то время полиция задержала его для дачи объяснений.
Не осознавая своих последствий, я выложил это (видео. — NEWS.ru) в чат дачного кооператива. Через некоторое время меня задержали сотрудники полиции. Я понимаю теперь, что мое снятое видео может быть источником для атак БПЛА противника на наш регион, и осознаю свою вину, и призываю жителей нашего региона не повторять таких ошибок, — заявил задержанный.
Ранее украинский беспилотник атаковал автовокзал в прифронтовом городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Два мирных жителя получили ранения. Обоих пострадавших оперативно эвакуировали. Им также оказали медицинскую помощь.