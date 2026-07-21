Москвичку оштрафовали за видео, на котором ее домогался фетишист Суд оштрафовал девушку за видео, на котором ее домогались в автобусе

Жительница Москвы получила штраф за публикацию видео, на котором мужчина трогал ее ноги в общественном транспорте, передает ИА Регнум. Женщина заявила, что зафиксировала домогательства, однако ее оппонент подал в суд, сообщив о причиненных ему глубоких нравственных страданиях.

Каким‑то чудесным образом, не спрашивая меня, не связываясь со мной, он нашел мои паспортные данные. После того как он предоставил их в суд, мне пришло оповещение о том, что с меня теперь — компенсация морального ущерба за публикацию видео, — рассказала девушка.

По словам москвички, до процесса мужчина якобы написал ей с просьбой удалить видео. Она сообщила, что оппонент объяснил свой поступок проблемами в личной жизни.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге перед судом предстанет 49-летняя женщина, организовавшая масштабную слежку за своим бывшим мужем. По версии следствия, она могла нанять частного детектива для установки GPS-трекера и прослушки под бампер автомобиля экс-супруга.

До этого москвичка в приступе ревности откусила мужу половой орган, предварительно заточив зубы напильником. Пара прожила вместе пять лет, пока жена не обнаружила переписку мужа с другой женщиной.