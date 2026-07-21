В Москве объявили желтый уровень опасности из-за сильных осадков

Желтый уровень опасности объявлен в Москве до 21:00 21 июля и в Подмосковье до 21:00 22 июля, сообщает Гидрометцентр России на официальном сайте. В этот период в регионе пройдут обильные дожди в сочетании с грозой и сильным ветром.

Днем в среду и в четверг в Москве пройдут местами кратковременный дождь, гроза и усиление ветра при грозе до 15 метров в секунду, а также в отдельных районах Московской области ожидаются гроза и усиление ветра при грозе до 15 метров в секунду. Однако период предупреждения о желтом уровне опасности действует до 21.00 21 июля в Москве, а в Московской области — до 21.00 22 июля, — говорится в сообщении.

Ранее синоптик Александр Шувалов предупредил москвичей о резком понижении температуры до плюс 18 градусов в конце рабочей недели. По его словам, похолодание будет вызвано южным циклоном.

Между тем главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что с 21 июля в Москве ожидаются дожди, а к концу недели наступит холод. В преддверии выходных минимальная температура упадет до плюс 12–17 градусов, уточнила она.