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21 июля 2026 в 13:45

Сотрудника УК осудили после гибели пенсионерки при падении наледи с крыши

Сотрудника УК осудили по делу о гибели пенсионерки из-за наледи в Пермском крае

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В Кунгуре Пермского края осудили на два года условно сотрудника управляющей компании, сообщили на сайте региональной прокуратуры. Он стал фигурантом по делу о гибели пенсионерки при падении наледи с крыши.

Кунгурский городской суд Пермского края вынес приговор по уголовному делу в отношении сотрудника управляющей компании. Он признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека), — отметили в прокуратуре.

По информации следствия, сотрудник УК не организовал своевременную очистку крыши. Отмечается, что приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее следователи Дагестана возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Каспийска Бориса Гонцова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. По информации ведомства, экс-чиновник мог получить от директора коммерческой организации пять квартир общей стоимостью более 18 млн рублей. По версии следствия, взамен Гонцов способствовал выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, построенного с нарушениями.

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