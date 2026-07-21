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21 июля 2026 в 19:50

Пожилого мужчину избили в Петербурге за замечание

Росгвардия задержала дебошира, избившего пожилого туриста за замечание

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Росгвардейцы Санкт-Петербурга задержали 35-летнего мойщика посуды, сообщается на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Мужчину подозревают в избиении 72-летнего туриста из Оренбурга за сделанное ранее замечание. Пострадавшему потребовалась госпитализация.

Инцидент произошел на Казанской улице утром 21 июля. Пожилая пара из Оренбурга прогуливалась по улицам Северной столицы, когда увидели подозреваемого. Он справлял нужду в мусорное ведро. Турист сделал замечание мужчине, после чего пошел с супругой дальше.

Через какое-то время хулиган догнал пару и ударил оренбуржца в голову со спины, из-за чего он упал на асфальт. Очевидцы вызвали правоохранителей, и прибывшая Росгвардия арестовала дебошира. У пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и повреждение мягких тканей головы.

Ранее мужчина накинулся на женщину на автозаправке в Новосибирской области. По словам очевидцев, конфликт начался, когда драчун подумал, что женщина хочет заправиться без очереди.

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