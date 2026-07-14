Агрессивный водитель избил стоявшую в очереди за бензином женщину В Новосибирской области мужчина напал на приехавшую на АЗС женщину

Мужчина набросился на женщину-водителя на одной из заправок в поселке Краснообск Новосибирской области, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Дочь пострадавшей рассказала, что они с матерью отстояли очередь и переехали на другую колонку по просьбе заправщика.

Один из водителей решил, что они хотят заправиться без очереди, подошел к их авто, стал прыгать на капот и стучать по стеклам. Женщина попыталась отъехать, но мужчина не отставал. Агрессора не остановил даже перцовый баллончик. По словам очевидцев, он разбил боковое стекло машины и несколько раз ударил жертву по голове.

Приехавшие на вызов правоохранители забрали всех участников потасовки в отделение. Там же дебошир написал заявление об оскорблениях. У пострадавшей диагностированы ссадины и травма шеи.

Ранее в Краснодаре велосипедист ударил девушку после того, как она отказалась с ним знакомиться. Мужчина долгое время следовал за ней и оказывал навязчивое внимание. Россиянка попросила преследователя оставить ее в покое, после чего тот ударил ее по лицу.