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14 июля 2026 в 11:18

Агрессивный водитель избил стоявшую в очереди за бензином женщину

В Новосибирской области мужчина напал на приехавшую на АЗС женщину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Мужчина набросился на женщину-водителя на одной из заправок в поселке Краснообск Новосибирской области, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Дочь пострадавшей рассказала, что они с матерью отстояли очередь и переехали на другую колонку по просьбе заправщика.

Один из водителей решил, что они хотят заправиться без очереди, подошел к их авто, стал прыгать на капот и стучать по стеклам. Женщина попыталась отъехать, но мужчина не отставал. Агрессора не остановил даже перцовый баллончик. По словам очевидцев, он разбил боковое стекло машины и несколько раз ударил жертву по голове.

Приехавшие на вызов правоохранители забрали всех участников потасовки в отделение. Там же дебошир написал заявление об оскорблениях. У пострадавшей диагностированы ссадины и травма шеи.

Ранее в Краснодаре велосипедист ударил девушку после того, как она отказалась с ним знакомиться. Мужчина долгое время следовал за ней и оказывал навязчивое внимание. Россиянка попросила преследователя оставить ее в покое, после чего тот ударил ее по лицу.

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