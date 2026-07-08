Велосипедист ударил прохожую по лицу за нежелание знакомиться Житель Краснодара ударил по лицу женщину после отказа познакомиться

В Краснодаре велосипедист ударил женщину после того, как она отказалась с ним знакомиться, сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края». По его информации, мужчина также долгое время следовал за девушкой и оказывал ей навязчивое внимание.

Как уточнил канал, инцидент произошел в районе 07:50 утра на улице Минской. Когда велосипедист и девушка вышли за пределы зоны видеонаблюдения, женщина попросила мужчину прекратить преследование, после чего тот ударил прохожую по лицу.

Ранее в Краснодаре мужчина напал на нескольких женщин после неудачной попытки познакомиться в заведении общественного питания. Инцидент произошел на улице Красноармейской. Мужчина ворвался в женский туалет заведения, вскрыл ножом кабинку и начал приставать к одной из посетительниц. После ее отказа, как утверждается, он продолжил нападение уже на улице.

До этого агрессивный житель Уфы жестоко избил незнакомую девушку и сломал ей челюсть на вечеринке. Пострадавшая приехала с другом в гости, где к ней стал навязчиво приставать нетрезвый мужчина.