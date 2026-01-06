Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 17:53

Краснодарец чуть не убил девушку за отказ от знакомства

Краснодарец избил двух женщин и случайную прохожую после отказа в знакомстве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Краснодаре мужчина устроил серию нападений на женщин после неудачной попытки знакомства в кафе, сообщил Telegram-канал Kub Mash. Инцидент случился на улице Красноармейской. Агрессор сначала ворвался в женский туалет, где вскрыл кабинку ножом и начал приставать к посетительнице, а после отказа перенес избиение на улицу.

По словам очевидцев, нападавший действовал с особой жестокостью, нанося удары девушке по лицу и голове. Одна из пострадавших получила сотрясение мозга и шишку на лбу, а часть ее волос была буквально вырвана. Когда за нее попытались заступиться прохожие, мужчина начал отталкивать людей и выбивать их телефоны из рук. Конфликт завершился тем, что нападавший ударил кулаком в лицо пожилую женщину — мать одной из свидетельниц, после чего быстро сел в такси и уехал.

Пострадавшие уже зафиксировали травмы и написали заявления в правоохранительные органы. Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность дебошира и водителя такси, который увез его.

Ранее в Сочи 17-летний подросток зарезал свою мать, а затем несколько раз ударил ножом младшего брата, но тот чудом выжил. По данным СК РФ, после этого нападавшего нашли мертвым рядом с телом матери. Одноклассница сестры предполагаемого убийцы рассказала о его частых конфликтах с мамой из-за того, что он постоянно «сидел в компьютере».

драки
нападения
знакомства
Краснодарский край
Краснодар
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Таратута: почему это блюдо было на праздничном столе у ваших прабабушек?
«Хвастливый»: на Западе «разнесли» Зеленского за выпады против России
Китайский робот в прыжке разбил ногой арбуз и попал на видео
В ГД рассказали о новых мерах по улучшению жизни граждан старшего возраста
«Ослов» призвали рассмотреть импичмент Трампа из-за ударов по Венесуэле
Наследственность и вес: передаются ли полнота и худоба по генам?
Пошаговый рецепт постных вареников с грибами для сочельника
«Счастливы вместе», двое детей, театр: как живет актер Павел Савинков
Символ сочельника: сладкая кутья с орехами и изюмом
Прилучный, критика из-за худобы, бездетность: как живет Мирослава Карпович
Россиянин насмерть замерз на заснеженном острове в новогоднюю ночь
Серия ДТП парализовала «Неву» в сторону Москвы
«Гомункул просит есть»: просьба Киева о $800 млрд озадачила Орбана
Орбан назвал основные признаки упадка демократии в Европе
Краснодарец чуть не убил девушку за отказ от знакомства
На Москву надвигается «снежный армагеддон»
Пользователей рассрочек защитят от беспредела компаний
Военэксперт ответил, как России обезопасить свои торговые суда
«Огромная мина»: Слуцкий об американском «праве сильного» в Венесуэле
Моллюски появились на интимном месте женщины после занятий стрип-пластикой
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.