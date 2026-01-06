Краснодарец чуть не убил девушку за отказ от знакомства Краснодарец избил двух женщин и случайную прохожую после отказа в знакомстве

В Краснодаре мужчина устроил серию нападений на женщин после неудачной попытки знакомства в кафе, сообщил Telegram-канал Kub Mash. Инцидент случился на улице Красноармейской. Агрессор сначала ворвался в женский туалет, где вскрыл кабинку ножом и начал приставать к посетительнице, а после отказа перенес избиение на улицу.

По словам очевидцев, нападавший действовал с особой жестокостью, нанося удары девушке по лицу и голове. Одна из пострадавших получила сотрясение мозга и шишку на лбу, а часть ее волос была буквально вырвана. Когда за нее попытались заступиться прохожие, мужчина начал отталкивать людей и выбивать их телефоны из рук. Конфликт завершился тем, что нападавший ударил кулаком в лицо пожилую женщину — мать одной из свидетельниц, после чего быстро сел в такси и уехал.

Пострадавшие уже зафиксировали травмы и написали заявления в правоохранительные органы. Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность дебошира и водителя такси, который увез его.

