Нобелевский лауреат раскрыл, как Трамп «бросил гранату в экономику» мира

Нобелевский лауреат Стиглиц: Трамп метнул гранату в экономику США и мира

Президент США Дональд Трамп с приходом к власти во второй раз нанес вред экономике Соединенных Штатов и мира, заявил изданию Handelsblatt заявил лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц. По его словам, американский президент породил «неопределенность», которая «приобрела совершенно новое измерение».

Говоря военным языком: американский президент бросил ручную гранату в экономику США и мировую экономику в целом, — сказал эксперт.

Также Стиглиц обвинил Трампа в том, что тот «разрушает как международное право, так и американское право».

