Нобелевский лауреат раскрыл, как Трамп «бросил гранату в экономику» мира

Нобелевский лауреат Стиглиц: Трамп метнул гранату в экономику США и мира

Дональд Трамп Фото: Kenny Holston/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп с приходом к власти во второй раз нанес вред экономике Соединенных Штатов и мира, заявил изданию Handelsblatt заявил лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц. По его словам, американский президент породил «неопределенность», которая «приобрела совершенно новое измерение».

Говоря военным языком: американский президент бросил ручную гранату в экономику США и мировую экономику в целом, — сказал эксперт.

Также Стиглиц обвинил Трампа в том, что тот «разрушает как международное право, так и американское право».

До этого политолог Алексей Ярошенко выразил мнение, что у США и Израиля может не хватить ресурсов для продолжения конфликта с Ираном. По его словам, планируемая молниеносная война была рассчитана на ограниченное количество оружия. Эксперт отметил, что дефицит точно неизбежен в случае начала наземной операции в Иране.

Тем временем Трамп публично отказался от помощи Великобритании в операции против Ирана. В присутствии других лидеров G7 он сказал Стармеру, что сейчас уже поздно оказывать поддержку. Речь идет об отказе Лондона предоставить Вашингтону доступ к своим военным базам для атак на Иран.

Нобелевский лауреат раскрыл, как Трамп «бросил гранату в экономику» мира
