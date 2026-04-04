Украинские БПЛА сбили над пятью российскими регионами Минобороны России: силы ПВО сбили 69 украинских дронов за семь часов

Российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В течение семи часов дежурные расчеты уничтожили 69 дронов самолетного типа над пятью регионами страны.

Интенсивный налет беспилотной авиации противника пришелся на временной промежуток с 15:00 до 22:00 мск. Силы ПВО работали на нескольких направлениях одновременно, сбивая воздушные цели одну за другой.

С 15:00 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской областей и Республики Крым, — говорится в сообщении Минобороны России.

Наибольшее количество беспилотников было ликвидировано в приграничных регионах, которые наиболее часто подвергаются атакам со стороны ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что система противовоздушной обороны сработала эффективно, ни один дрон не достиг своей цели.

Ранее стало известно, что украинские войска нанесли удар по частному сектору в селе Михайловка в Луганской Народной Республике, что привело к трагической гибели целой семьи. Глава региона Леонид Пасечник сообщил, что в результате обстрела в одном из жилых домов вспыхнул пожар, унесший жизни трех человек.