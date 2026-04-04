04 апреля 2026 в 22:28

Украинские БПЛА сбили над пятью российскими регионами

Минобороны России: силы ПВО сбили 69 украинских дронов за семь часов

Российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В течение семи часов дежурные расчеты уничтожили 69 дронов самолетного типа над пятью регионами страны.

Интенсивный налет беспилотной авиации противника пришелся на временной промежуток с 15:00 до 22:00 мск. Силы ПВО работали на нескольких направлениях одновременно, сбивая воздушные цели одну за другой.

С 15:00 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской областей и Республики Крым, — говорится в сообщении Минобороны России.

Наибольшее количество беспилотников было ликвидировано в приграничных регионах, которые наиболее часто подвергаются атакам со стороны ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что система противовоздушной обороны сработала эффективно, ни один дрон не достиг своей цели.

Ранее стало известно, что украинские войска нанесли удар по частному сектору в селе Михайловка в Луганской Народной Республике, что привело к трагической гибели целой семьи. Глава региона Леонид Пасечник сообщил, что в результате обстрела в одном из жилых домов вспыхнул пожар, унесший жизни трех человек.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Выводы не сделаны: «Локомотив» снова проиграл в РПЛ после матчей сборных
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

