Украина под непрерывным давлением: где были удары 17 мая, подробности

Россия перешла к тактике непрерывного давления на ВСУ и инфраструктуру Украины, утверждают аналитики. Сколько БПЛА запустили по целям на Украине 17 мая, где были удары, как меняется тактика Воздушно-космических и Беспилотных войск (ВБС и ВКС)?

Сколько БПЛА запустили по целям на Украине 17 мая, счет за неделю

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 17 мая ВС РФ запустили по целям на Украине 287 ударных БПЛА. Применялись различные модели беспилотников «Герань» (в том числе реактивные), «Гербера», «Италмас», а также дроны-имитаторы целей «Пародия».

ВСУ официально подтверждают попадания восьми ударных БПЛА в семи районах и падение обломков беспилотников так же в семи районах. Эти данные могут быть сильно неполными и неточными.

Утром 17 мая ВС РФ продолжают атаки. ВСУ сообщили, что беспилотники атакуют Очаков, Смелу, Миргород, Нижин, Николаевску, Одесскую, Запорожскую, Днепропетровскую области. «Хроники Гераней» отмечают взрывы в результате ударов «Гераней» и ФАБ в Затоке, Очакове, Запорожской и Днепропетровской областях.

Наблюдатели отмечают возросшую интенсивность воздушных ударов ВС РФ. По данным ВСУ, за неделю после завершения праздничного перемирия по целям на Украине выпустили более 1800 беспилотников и не менее шести ракет.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Что известно об ударах по целям на Украине 17 мая

Координатор пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев пишет, что за прошедшие сутки на территории Украины зафиксировано более 30 ударов. Цели находились Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Киевской и Черкасской областях.

Telegram-канал «Хроники Гераней» отмечает, что самой горячей точкой ночи 17 мая стали Днепропетровск и область.

«Около полуночи цели в городе атаковало более 20 „Гераней“. В результате ударов в городе возникло несколько сильных пожаров. Также под ударами Гераней в Днепропетровской области были Каменское и Кривой Рог», — указывают «Хроники Гераней».

Канал «Изнанка» показал кадры поражения «Геранью» электроподстанции ПС 110 кВ в районе Кривого Рога.

Vodka Echo сообщает также о поражении АЗС в Запорожье; предположительно, в станцию ударил FPV-дрон.

Где еще поражены цели на Украине 17 мая, как ВС РФ меняют тактику

«Хроники Гераней» ведут подсчет интенсивности воздушных атак в регионах Украины.

В приграничной Харьковской области за минувшие сутки нанесено не менее 10 ударов корректируемыми авиабомбами и как минимум 62 удара БПЛА (в счет идут «Герани», БМ-35, «Ланцеты», «Молнии» и FPV-дроны).

В соседней Сумской области за сутки зафиксировано не менее восьми ударов корректируемых авиабомб, один ракетный удар и как минимум 49 ударов БПЛА.

В Запорожской области, которая сейчас является передовой линией фронта, за сутки нанесено не менее 18 ударов корректируемых авиабомб и как минимум 10 ударов БПЛА.

Беспилотник «Герань» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лебедев утверждает, что тактика ВС РФ изменилась: Украина теперь находится под непрерывным давлением.

«Меняется логика ударной кампании. Все больше складывается ощущение, что ВС РФ окончательно уходят от старой схемы „массированный налет — пауза — новый налет“ и переходят к системе непрерывного распределенного давления. Когда задача — не разовый прорыв, а удержание украинской инфраструктуры, ПВО, логистики и нервной системы страны в состоянии постоянной перегрузки», — утверждает Лебедев.

