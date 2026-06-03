«Герани» зажигают от Харькова до Ровно: удары по Украине 3 июня

«Герани» зажигают от Харькова до Ровно: удары по Украине 3 июня

ВС РФ нанесли удары по целям по всей Украине. Сколько БПЛА запустили в ночь на 3 июня, какие цели поражены, когда будет новый массированный удар?

Сколько БПЛА поразили цели на Украине 3 июня

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 3 июня Россия запустила 198 ударных БПЛА. Применялись различные модели беспилотников «Герань», «Гербера», «Италмас», а также дроны-имитаторы «Пародия».

ВСУ подтверждают попадания восьми ударных БПЛА в семи районах, а также «падение обломков» беспилотников в семи районах. Эти данные могут быть сильно неполными и неточными.

Аналитики отмечают, что ВС РФ не прекращают ударов после массированной атаки в ночь на 2 июня.

«Началась фаза уточнения результатов и последовательной работы по выявленным объектам. Многие районы получили повторные прилеты, что позволяет сделать вывод о высокой важности целей», — отмечает координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Воздушные силы ВСУ сообщают о многочисленных атаках БПЛА и запусках корректируемых авиабомб утром 3 июня. Так, под атакой оказался Харьков.

ЗРК Patriot Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

«Уже примерно час над Харьковом продолжается кутерьма: летают ракеты ЗРК и ПЗРК. Носятся взад-вперед реактивные „Герани“», — отмечает канал «Хроники Гераней».

Также утром под ударом корректируемых авиабомб с УМПК оказался район Надднепрянского (Херсонская область), сообщает AMK Mapping. Взрывы были слышны в Херсоне.

Российские БПЛА действуют в том числе на западе Украины: утром «Герань» прилетел в город Сарны (Ровенская область). Была атакована некая цель возле моста, уточняют «Хроники Гераней».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какие поражены цели на Украине 3 июня, что известно

Вечером 2 июня под удар попала цель в Каменском (Днепропетровская область). «Хроники Гераней» отмечают, что под удар попало здание в микрорайоне Пески, которое находится вплотную к территории Каменской (Днепродзержинской) ТЭЦ. Пострадала ли сама электростанция, не сообщается.

В селе Старозаводском Днепропетровской области «Герань» нанесла удар по солнечной электростанции (СЭС) «Никопольская». На месте удара вспыхнул крупный пожар.

В Харьковской области БПЛА нанесли удар по станции Лозовая.

«Кого-то на тренировке подловили», — пишут «Хроники Гераней».

Всего за сутки в Харьковской области был нанесен один удар «Искандер-М», не менее девяти ударов корректируемых и как минимум 79 ударов БПЛА («Герани»/БМ-35/V2U/«Молнии»/FPV).

Пуск ракеты ОТРК «Искандер-М» Фото: Ministry of Defence of the Russia/Global Look Press

В Черниговской области ВС РФ били по железным дорогам. Под удар попал один из локомотивов, а в районе Куликовки ж/д движение было перекрыто.

В Сумской области за сутки нанесено не менее четырех ударов КАБ, три удара РСЗО/ОТРК и как минимум 28 ударов БПЛА, сообщают «Хроники Гераней».

В Запорожье удар «Герани» уничтожил заправку и стоявшие рядом фуры с военными грузами. Всего в Запорожской области за сутки нанесено не менее 12 ударов КАБ и как минимум пять ударов БПЛА. AMK Mapping отмечает, что по крайней мере одна корректируемая авиабомба была сверхмощной ФАБ-1500 с модулем планирования.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Когда ВС РФ ответят на удар по Петербургу в день открытия ПМЭФ

В ночь на 3 июня ВСУ предприняли масштабную атаку БПЛА на Россию. Одной из целей стал Санкт-Петербург: по сообщениям СМИ, впервые украинским беспилотникам удалось достигнуть города.

Атака была проведена в первый день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), на который собрались представители более чем 130 стран и территорий, включая вице-президентов, вице-премьеров и министров экономического блока из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Сербии и т. д. Впервые за несколько лет на ПМЭФ прибыла официальная делегация из США.

В соцсетях не сомневаются, что после демонстративной атаки на ПМЭФ-2026 последует жесткий ответ России. AMK Mapping предупредил, что у России наготове несколько истребителей МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

«[Шесть истребителей], на которые были установлены „Кинжалы“, не принимали участия в массированном ударе по Киеву [2 июня]. Самые вероятные цели — в Хмельницкой, Житомирской и Киевской областях. Если они не запустят ракеты в ближайшие несколько дней, то тогда, вероятно, примут участие в следующем крупномасштабном ударе с участием стратегических бомбардировщиков», — утверждает военный блогер AMK Mapping.

Сергей Лебедев выразил сомнения, что ответный удар по Киеву будет в ближайшую ночь.

«Сегодня в Киеве будет спокойно. Приехал аж сам генсек НАТО Марк Рютте. Мы ж не хотим его испугать, потому рядом с Киевом даже собака дикая не пукнет. Обидно? Нет! Просто понятно», — разводит руками Лебедев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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