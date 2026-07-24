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24 июля 2026 в 15:00

Удары возмездия ВС РФ по Украине 24 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Вооруженные силы России 24 июля атаковали военные цели на территории Украины. Планомерно уничтожается портовая инфраструктура противника: удары нанесены по портам Одессы, Измаила и Николаева. В Харьковской области авиабомбы обрушились на грузовое отделение «Новой почты». В Житомире уничтожена нефтебаза. Об этих и других ударах возмездия ВС РФ по военным объектам противника — в материале NEWS.ru.

Что сообщают официальные источники об ударах ВС РФ 24 июля

Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что в ночь на 24 июля Вооруженные силы РФ продолжили наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.

«В результате ударов: в порту Одесса поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ; в порту Измаил — объекты портовой инфраструктуры, предназначенной для разгрузки и хранения грузов военного назначения, три склада хранения БЭК (безэкипажные катера. — NEWS.ru) и ангар с техникой ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, поражен плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА); в порту Николаев в момент разгрузки поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения. Помимо объектов портовой инфраструктуры, целями также стали пункты управления противника.

«Артиллеристы 312-го реактивного дивизиона группировки „Восток“ накрыли пункты управления и скопление живой силы ВСУ в Запорожской области. Реактивщики 506-го гвардейского мотострелкового полка группировки „Центр“ разнесли опорный пункт противника на Добропольском направлении. На Краснолиманском направлении экипаж ТОС-1А „Солнцепек“ термобарическим ударом превратил в пепел вражеский пункт временной дислокации», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Что известно об ударах ВС РФ по целям ВСУ из сообщений российских военных блогеров

Военный блогер Олег Царев в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы РФ ночью нанесли удары по объектам в шести областях Украины.

«Мониторинг противника насчитал 180 БПЛА, запущенных с территории России», — написал он.

По сведениям Царева, в Изюме Харьковской области авиабомбами уничтожено грузовое отделение «Новой почты», в Житомире поражена нефтебаза.

«Прогремели взрывы в окрестности Борисполя Киевской области после прилета реактивной „Герани“», — добавил блогер.

Минобороны РФ эти данные пока не прокомментировало.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что наибольшее количество ударов пришлось по военным объектам в Сумской области. В атаках, по его данным, были задействованы FPV-дроны, БПЛА «Молния» и другие беспилотники, целями стали пункты управления БПЛА, склады, транспорт, места размещения подразделений и топливная инфраструктура.

По информации Лебедева, в Харьковской области целями стали склады, ремонтные площадки и места размещения подразделений ВСУ, в Житомирской области — военные склады, аэродромная инфраструктура, предприятия и объекты противовоздушной обороны. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале отметил, что, «выключив» порты Черного моря, ВС РФ начали бить по портам в устье Дуная.

ВС РФ ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Сегодня наши дроны и ракеты впервые за долгое время начали системно выносить инфраструктуру дунайских портов Украины, коих у Киева три: Рени, Измаил и Килия. Причем главные из них два первых, способных принимать суда класса „река — море“ с полной загрузкой. Килия имеет возможность принимать только недогруженные суда этого класса или речные. […] В общем, все системно и правильно. Морской трафик на Украину надо выключать», — подытожил Подоляка.

Минобороны РФ эту информацию пока не прокомментировало.

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