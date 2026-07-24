Удары по Украине сегодня, 24 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России 24 июля нанесли удары по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 24 июля

ВС РФ в ночь на 24 июля нанесли комбинированные удары по объектам военной инфраструктуры на Украине, заявил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«После атаки около 50 „Гераней“ взрывы прогремели в Одессе, а также в Измаиле и Маяках, через которые проходят новые маршруты снабжения ВСУ. В Изюме Харьковской области авиабомбами уничтожено грузовое отделение „Новой почты“. В Житомире поражена нефтебаза. Более 70 тысяч абонентов остались без электричества в Черниговской области. Прогремели взрывы в окрестностях Борисполя Киевской области после прилета реактивной „Герани“», — отметил он.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что наибольшее количество ударов пришлось по военным объектам в Сумской области. В атаках, по его данным, были задействованы FPV-дроны, БПЛА «Молния» и другие беспилотники, целями стали пункты управления БПЛА, склады, транспорт, места размещения подразделений и топливная инфраструктура.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кроме того, были нанесены удары по законным целям в Одессе, Измаиле и Маяках, сообщил подпольщик.

«Ночью прилеты пришлись по Измаилу и Маякам, через которые проходят новые маршруты снабжения. <…> Измаил обеспечивает Дунайское направление, а Маяки находятся на дороге, связывающей Одессу с юго-западом области, Днестром и пограничными переходами. Через этот коридор идут топливо, военные грузы и транспорт», — уточнил он.

По информации Лебедева, в Николаевской области удары были нанесены по складам в морском порту и объектам железнодорожной инфраструктуры; в Харьковской области целями стали склады, ремонтные площадки и места размещения подразделений ВСУ; в Житомирской области — военные склады, аэродромная инфраструктура, предприятия и объекты противовоздушной обороны.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало. При этом в оборонном ведомстве сообщили, что Вооруженные силы России в ночь на 24 июля нанесли групповые удары, в результате которых в порту Одесса поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ; в порту Измаил поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенной для разгрузки и хранения грузов военного назначения, три склада хранения БЭК, ангар с техникой ВСУ, а также плавучий ДОК для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов.

В порту Николаев в момент разгрузки поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения, добавили в оборонном ведомстве.

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