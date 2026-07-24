Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 06:00

Вынудили ВСУ бежать из Харьковской области: успехи ВС РФ к утру 24 июля

ВС РФ ВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские военнослужащие ведут наступление у Белицкого ДНР в западном направлении фронтом шириной в 15 км, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 24 июля?

Силы РФ наступают у Белицкого в ДНР

«С освобождением населенного пункта Белицкое наши военнослужащие уже закрепили свой успех на 15-километровом участке фронта. Следовательно, вот на таком участке мы сейчас планомерно продвигаемся в западном направлении», — сказал он ТАСС.

Марочко добавил, что у российских войск также есть успехи к северо-западу от соседнего Нового Донбасса.

«Такое продвижение на широком участке фронта очень серьезно осложнило оперативно-тактическую обстановку для украинского командования на данном направлении», — подчеркнул военный эксперт.

Российские ракеты обрушились на порт Южный под Одессой

Российские войска ударили высокоточными ракетами воздушного базирования по порту Южный под Одессой, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, инфраструктура гавани активно используется для нужд ВСУ. В итоге удалось поразить объекты, которые предназначены для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов.

«Продолжено нанесение ударов по портам Украины, задействованным в интересах ВСУ. В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования в порту Южный <…> поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении.

ПВО за 12 часов сбила 172 вражеских дрона

Дежурные средства ПВО за 12 часов сбили 172 украинских беспилотника над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в МАКСе. Отмечается, что все дроны были самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 172 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей. Кроме того, дроны уничтожили в Московском регионе, Крыму, Башкортостане и Краснодарском крае.

ВС РФ вынудили ВСУ бежать из Захаровки и Ивановки

Подразделения Вооруженных сил Украины бежали из Захаровки и Ивановки Харьковской области, населенные пункты перешли в серую зону, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, российские бойцы, наступая вдоль реки Плотвы, продолжают развивать успех на Харьковском направлении.

«Два населенных пункта — это Захаровка и следующая за ней расположенная юго-восточнее Ивановка — практически перешли в серую зону. <…> По сути, сейчас эти населенные пункты не контролируются вооруженными формированиями Украины», — сказал он.

Читайте также:

Блэкаут в Грузии: почему во всей стране отключилось электричество, детали

Странные детали, новое фото в соцсетях: что известно о поисках Усольцевых

Уход от Тутберидзе, гонорар за Олимпиаду, ISU: как живет Аделия Петросян

Россия
Украина
СВО
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака БПЛА на Санкт-Петербург 24 июля: что известно, куда пришелся удар
Беспилотники атаковали гражданские объекты в Петербурге
Вынудили ВСУ бежать из Харьковской области: успехи ВС РФ к утру 24 июля
Зоопсихолог ответила, как часто кошкам можно есть мелиссу
Два логистических комплекса Wildberries временно прекратили работу
Диетолог ответила, какие последствия могут быть при переедании арбуза
Психолог объяснила, как не превратить любовь к шопингу в зависимость
В СК РФ раскрыли главный страх попавших в плен наемников ВСУ
Силы ПВО продолжают боевую работу над Ленобластью
Где знакомиться с мужчинами и девушками для отношений: сайты и все способы
Гаджеты сажают зрение детей: профилактика, лечение, помогут ли таблетки
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 июля
В РАН предположили, зачем потребовалась встреча Лаврова и Рубио
Стало известно, когда американская делегация прилетит в Россию
Россия и Украина согласуют новое воссоединение семей
Как отличить ядовитые грибы от съедобных: внешний вид, запах и вкус
Разрыв в пенсиях россиян между регионами достиг рекордных сумм
Более 10 дронов ВСУ уничтожили над Ленинградской областью
Федоров рвется к власти: когда он снесет Зеленского, последствия для РФ
Сенат Конгресса США поддержал воинственную позицию по Ирану
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.