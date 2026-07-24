Вынудили ВСУ бежать из Харьковской области: успехи ВС РФ к утру 24 июля

Российские военнослужащие ведут наступление у Белицкого ДНР в западном направлении фронтом шириной в 15 км, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 24 июля?

Силы РФ наступают у Белицкого в ДНР

«С освобождением населенного пункта Белицкое наши военнослужащие уже закрепили свой успех на 15-километровом участке фронта. Следовательно, вот на таком участке мы сейчас планомерно продвигаемся в западном направлении», — сказал он ТАСС.

Марочко добавил, что у российских войск также есть успехи к северо-западу от соседнего Нового Донбасса.

«Такое продвижение на широком участке фронта очень серьезно осложнило оперативно-тактическую обстановку для украинского командования на данном направлении», — подчеркнул военный эксперт.

Российские ракеты обрушились на порт Южный под Одессой

Российские войска ударили высокоточными ракетами воздушного базирования по порту Южный под Одессой, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, инфраструктура гавани активно используется для нужд ВСУ. В итоге удалось поразить объекты, которые предназначены для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов.

«Продолжено нанесение ударов по портам Украины, задействованным в интересах ВСУ. В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования в порту Южный <…> поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении.

ПВО за 12 часов сбила 172 вражеских дрона

Дежурные средства ПВО за 12 часов сбили 172 украинских беспилотника над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в МАКСе. Отмечается, что все дроны были самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 172 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей. Кроме того, дроны уничтожили в Московском регионе, Крыму, Башкортостане и Краснодарском крае.

ВС РФ вынудили ВСУ бежать из Захаровки и Ивановки

Подразделения Вооруженных сил Украины бежали из Захаровки и Ивановки Харьковской области, населенные пункты перешли в серую зону, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, российские бойцы, наступая вдоль реки Плотвы, продолжают развивать успех на Харьковском направлении.

«Два населенных пункта — это Захаровка и следующая за ней расположенная юго-восточнее Ивановка — практически перешли в серую зону. <…> По сути, сейчас эти населенные пункты не контролируются вооруженными формированиями Украины», — сказал он.

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