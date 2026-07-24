Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 24 июля 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в пятницу, 24 июля: обстановка на фронте сегодня

«Харьковское направление. На приграничном участке продолжается противодействие беспилотных систем в воздухе. Помимо применения штатных средств поражения, фиксируются случаи непосредственного тарана, в результате которого квадро- и гексакоптеры противника выводятся из строя еще до выполнения поставленных задач. Тактика применяется в условиях, когда скорость принятия решений и точность пилотирования имеют решающее значение. Воздушное пространство над линией соприкосновения все чаще становится ареной маневренного противоборства беспилотников, где исход определяется не только техническими характеристиками аппаратов, а в первую очередь — действиями их операторов», — сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Северный ветер» передает, что группировка войск «Север» освободила село Ивашкино в Харьковской области.

«Штурмовые подразделения в ходе ожесточенных боев выбили националистов из села Ивашкино (северо-западная окраина Купянского района) и освободили населенный пункт. Характерно, что в 2025 году администрация Харьковской области переименовала населенный пункт в село Иващино, потратив на эти цели свыше 1,5 млн гривен. В ходе штурма населенного пункта „северянам“ противостояли бывшие заключенные из состава ВСУ, часть из которых сдалась в плен. Освобождение Ивашкино позволило нашим военнослужащим также зайти на окраины соседнего села Устиновка, которое еще не так давно было важным логистическим центром противника на данном участке фронта», — отметили авторы канала.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Также, по их словам, на Харьковском направлении ВС РФ продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области.

«Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Харькова, Макарово, Слатиного, Белого Колодезя, Рубежного, Бугаевки, Ивановки, Ольховатки, Ивашкино, Черного, Купино и Золочева. Наши штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. Противник пытался накопить резервы из штурмовых подразделений в близлежащих населенных пунктах (Макарово, Слатино и Золочев). По ПВД украинских националистов отработала российская авиация и реактивщики „северян“. Враг понес существенные потери в живой силе», — подчеркнул «Северный ветер».

Авторы канала рассказали, что на Волчанском направлении штурмовые подразделения ВС РФ продвинулись на 12 участках до 800 метров.

«Стрелковые бои продолжаются в селах Захаровка, Ивановка, Юрченково, поселке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в районе сел Ивашкино и Устиновка», — добавил «Северный ветер».

Минобороны РФ вчера заявило, что в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, двух мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Сосновка, Большие Проходы, Дементиевка и Рубежное.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«ВСУ потеряли свыше 275 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск „Запад“ заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушевка, Благодатовка, Студенок и Ольговка Харьковской области. Потери противника составили до 215 военнослужащих. Кроме того, уничтожены бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50», — добавили в МО РФ.

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