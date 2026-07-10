Одесса в огне, русские «Герани» громят АЗС: удары по Украине 10 июля, цели

Новые прилеты зафиксированы сегодня ночью, 10 июля 2026 года, по территории Украины. По каким целям наносили удары, какие объекты поражены?

Что известно об ударах по Украине 10 июля

Блогер Олег Царев заявил, что российские войска нанесли удары по целям в девяти областях Украины. По его словам, украинский мониторинг насчитал 137 БПЛА, запущенных с территории России. Русские «Герани» громят АЗС, отметили пользователи Сети.

«ВС РФ продолжают удары по украинским АЗС: за последние 24 часа поражены еще около восьми. Основные районы — Запорожская, Харьковская, Сумская, Днепропетровская области. В Запорожье реактивными БПЛА „Герань-4“ нанесены два удара по зданию логистического центра — складу компании Fozzy Group», — уточнил Царев.

Царев публикует кадры последствия удара БПЛА в Белополье Сумской области — над зданием поднимается черный дым. Одесса в огне — на карте пожаров NASA FIRMS появились тепловые метки на территории Одесского припортового завода, отметил он.

В Новомосковске Днепропетровской области начался пожар после удара «Герани», «Герберы сикер» поразили место запуска БПЛА и пункт временной дислокации ВСУ у Доброполья, считает блогер.

Подполье насчитало не менее 48 эпизодов ударов и взрывов в Запорожье, Николаеве, Сумах, Харькове, Днепропетровске, Одесской, Черниговской областях, Херсоне и Коростене. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев пишет, что Запорожская и Николаевская области «дали больше половины всех эпизодов суток».

БПЛА «Герань-2» Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Это значит, что российская сторона продолжает давить на коридор от Днепропетровска и Запорожья до Николаева и Одессы, где сходятся фронтовая логистика, порты, ремонт, морские направления, БПЛА и топливо», — заключил он.

Telegram-канал LOSTARMOUR пишет, что вчера днем и ночью ВКС и ракетные войска наносили удары по целям в Донбассе, Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях (весь спектр средств поражения), Коростене Житомирской области, Николаеве и Николаевской области, Одесской области, Полтавской и Черниговской областях («Герани»/«Герберы»).

По сообщению Telegram-канала «Хроники Гераней», наутро, около 10:37 мск, реактивные «Герани» поразили цель в Переславском Киевской области. Вскоре источник опубликовал видео пожара — на кадрах вздымается густой столб дыма. Кроме того, удалось запечатлеть пролет «Герани» в районе Сновска Черниговской области. Канал пишет о взрывах в результате прилетов БПЛА и УМПК в Чернигове, Запорожской области, Одессе.

«Главный вывод за сутки — российские удары снова уходят в практическую военную экономику фронта. <...> Без чего армия начинает медленнее двигаться и хуже воевать: топливо, ремонт, связь, транспорт, подстанции, склады, дроновые группы, учебные базы, стоянки фур и ПВД. <...> Удары по АЗС, подстанциям, стоянкам фур и ремонтным объектам становятся не второстепенными, а центральными. Когда фронт дробится на серые зоны и малые группы, выигрывает тот, кто быстрее довозит, чинит, заряжает, подключает связь и заправляет транспорт. Россия, судя по этой сводке, продолжает бить именно по этим нижним этажам украинской военной системы», — подытожил Сергей Лебедев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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