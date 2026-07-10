Атака ВСУ на Ростовскую область 10 июля: Таганрог и Азов, пожары, эвакуация

ВСУ атаковали Ростовскую область сегодня, 10 июля 2026 года, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. Что произошло в Таганроге и Азове, правда ли начались пожары, где проводится эвакуация?

Что известно об атаке ВСУ на Ростовскую область 10 июля

Около 07:30 мск Слюсарь сообщил, что прямо сейчас продолжается воздушная атака на Ростовскую область. В ходе отражения налета уничтожены порядка трех с половиной десятков БПЛА в городах Таганрог и Азов, Азовском и Матвеево-Курганском районах, уточнил он.

«В Азовском районе в селе Кагальник в результате атаки БПЛА произошло возгорание административного здания. Погибших и пострадавших нет. Пожар полностью локализован», — заявил Слюсарь.

В Азове, по словам губернатора, вследствие налета произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Идет ликвидация пожаров, работают экстренные службы.

«В Таганроге в результате падения осколков БПЛА повреждено остекление и двери частного дома. Пострадавших нет. Также произошло возгорание на крыше административного здания. Пострадавших и разрушений нет. Возгорание ликвидировано. В настоящее время идет ликвидация возгорания на территории морского порта. По предварительной информации, пострадавших нет. Идет ликвидация пожара», — добавил Слюсарь.

Он подчеркнул, что беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется, и призвал сохранять осторожность: покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения, не подходить к окнам.

Власти Таганрога начали эвакуацию людей, чьи дома попали в зону ЧС после атаки украинских беспилотников, заявила глава города Светлана Камбулова.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как еще ВСУ атакуют Россию 10 июля

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Северском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории Ильского НПЗ. По предварительной информации, пострадавших нет.

«Кроме того, фрагменты беспилотников упали по нескольким адресам в станице Северской: в одном случае во дворе частного дома, во втором — на территории одного из предприятий. Пострадавших нет», — добавили в оперштабе.

Глава Северского района Алексей Чеверев также сообщил о налете БПЛА. Около 09:35 мск он уточнил, что возгорание на территории Ильского НПЗ, произошедшее из-за падения обломков беспилотника, ликвидировано.

«Сегодня Северский район подвергся одной из самых массированных атак. Последствия налета уточняются. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщил Чеверев.

Кроме того, три муниципалитета Белгородской области подверглись атакам ВСУ, сообщил региональный оперативный штаб. Предварительно, среди гражданского населения пострадавших нет. Зафиксированы множественные повреждения жилых домов, коммерческих и социальных объектов, автотранспорта. Наиболее интенсивные удары пришлись на Белгород, Белгородский округ и город Шебекино.

В Белгороде от удара БПЛА поврежден навес у коммерческого здания. В поселке Дубовое дрон атаковал предприятие — повреждены навесная конструкция и шесть легковых автомобилей, один загорелся, пожар потушили. В селе Бочковка осколки и взрывная волна посекли крышу и фасад частного дома, в селе Красный Октябрь на территории производства взорвался FPV-дрон, повредив лобовое стекло и кузов грузовика.

В Шебекино атака беспилотника привела к разрушению фасадной части многоквартирного дома. Кроме того, при падении обломков сбитого дрона поврежден КамАЗ. Вблизи села Козьмодемьяновка удар пришелся по микроавтобусу, в хуторе Бондаренков от взрыва FPV-дрона повредились кузов и остекление грузового транспорта. В селе Зиборовка дрон атаковал социальное учреждение, выбив оконные стекла.

ПВО ВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В пресс-службе российского МО сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 376 украинских беспилотников над регионами РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акваторию Азовского моря.

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