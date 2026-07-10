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10 июля 2026 в 10:01

Раскрыты последствия атаки ВСУ на приграничный российский регион

ВСУ атаковали с помощью дронов Белгород и два приграничных округа

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Три муниципалитета Белгородской области подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил региональный оперативный штаб в МАКСе. По предварительным данным, среди гражданского населения пострадавших нет, однако зафиксированы множественные повреждения жилых домов, коммерческих и социальных объектов, а также автотранспорта. Наиболее интенсивные удары пришлись на Белгород, Белгородский округ и город Шебекино.

В Белгороде от удара беспилотника получил урон навес у коммерческого здания. В поселке Дубовое дрон атаковал предприятие — повреждены навесная конструкция и шесть легковых автомобилей, один из которых загорелся, пожар потушили. В селе Бочковка осколки и взрывная волна посекли крышу и фасад частного дома, а в селе Красный Октябрь на территории производства взорвался FPV-дрон, повредив лобовое стекло и кузов грузовика.

В Шебекино атака беспилотника привела к разрушению фасадной части многоквартирного дома. Кроме того, при падении обломков сбитого дрона поврежден КамАЗ. Вблизи села Козьмодемьяновка удар пришелся по микроавтобусу, а в хуторе Бондаренков от взрыва FPV-дрона повредились кузов и остекление грузового транспорта. В селе Зиборовка дрон атаковал социальное учреждение, выбив оконные стекла.

Утром 10 июля пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 376 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акваторию Азовского моря. В ночь на 9 июля ликвидировали 73 беспилотника.

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