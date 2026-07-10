ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью почти 400 БПЛА Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 376 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 376 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акваторию Азовского моря.

В течение ночи, в период с 20.00 мск 9 июля до 07.00 мск 10 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Утром 9 июля пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО ликвидировали и перехватили 73 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акваторию Азовского моря.