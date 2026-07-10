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10 июля 2026 в 08:26

Власти Таганрога пошли на крайние меры после атаки украинских БПЛА

В Таганроге после атаки БПЛА начали эвакуировать людей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Власти Таганрога начали эвакуацию людей, чьи дома попали в зону ЧС после атаки украинских беспилотников, заявила глава города Светлана Камбулова в своем канале на платформе МАКС. По ее словам, беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется.

В настоящее время оперативно эвакуируем людей, чьи дома попали в зону ЧС, — отметила она.

В результате падения осколков дронов в Таганроге был поврежден частный дом. Также произошло возгорание на крыше административного здания. На данный момент идет ликвидация возгорания на территории Морского порта, добавила Камбулова. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили еще четыре украинских дрона, летевших в сторону Москвы. Как уточнил мэр города Сергей Собянин, беспилотники ВСУ были сбиты утром 10 июля около 07:48 мск, на месте работают экстренные службы.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в Азове в результате атаки дрона произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Идет ликвидация пожаров.

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