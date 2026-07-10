Силы ПВО сбили еще четыре летевших в сторону Москвы беспилотника

Силы ПВО сбили еще четыре летевших в сторону Москвы беспилотника

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили еще четыре украинских дрона, летевших в сторону Москвы, заявил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин. Беспилотники ВСУ были сбиты утром 10 июля около 07:48 мск, на месте работают экстренные службы.

ПВО Минобороны уничтожили четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — уточнил Собянин.

Ранее сообщалось, что в Омске оперативные службы обнаружили неразорвавшийся снаряд после состоявшейся впервые атаки БПЛА на регион. Как уточнил губернатор Омской области Виталий Хоценко, саперы скоро его уничтожат, опасности для местных жителей нет.

До этого стало известно, что ПВО в ночь на 10 июля ликвидировала 376 украинских беспилотников над регионами России. БПЛА сбили в том числе над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Ленинградской областей, Московским регионом, Кубанью и Крымом.