Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 08:15

Силы ПВО сбили еще четыре летевших в сторону Москвы беспилотника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили еще четыре украинских дрона, летевших в сторону Москвы, заявил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин. Беспилотники ВСУ были сбиты утром 10 июля около 07:48 мск, на месте работают экстренные службы.

ПВО Минобороны уничтожили четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — уточнил Собянин.

Ранее сообщалось, что в Омске оперативные службы обнаружили неразорвавшийся снаряд после состоявшейся впервые атаки БПЛА на регион. Как уточнил губернатор Омской области Виталий Хоценко, саперы скоро его уничтожат, опасности для местных жителей нет.

До этого стало известно, что ПВО в ночь на 10 июля ликвидировала 376 украинских беспилотников над регионами России. БПЛА сбили в том числе над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Ленинградской областей, Московским регионом, Кубанью и Крымом.

Москва
Сергей Собянин
БПЛА
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Европейскую страну обрушились «гусеницы из ада»
Поиски Усольцевых в Кутурчинском Белогорье продлили
Голикова рассказала, как выросла продолжительность жизни за 100 лет
Раскрыты подробности о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Калмыкии
В Роскачестве ответили, какие лекарства можно провозить только в багаже
В Роскачестве ответили, какие препараты можно провозить только в багаже
Новак перечислил преимущества газомоторного топлива
В Зеленом театре на ВДНХ состоится концерт «История любви»
Эвакуация в Таганроге, налет на Ильский НПЗ: как ВСУ атакуют РФ 10 июля
Власти отметили рост спроса на газомоторные авто и оценили переход на газ
В Wildberries раскрыли влияние топливного кризиса на доставки
Борщевой набор подешевел на четверть
ООН не хватило денег на гуманитарную помощь женщинам и девочкам
Серийный убийца расстрелял отца экс-партнерши и спалил его дом
Психолог объяснила причину страха путешествия в одиночку
Экс-директор ФК «Торпедо» может сесть в колонию на 2,5 года
Мужчина остался без зубов после визита в частную клинику
Военкоры сообщили о продвижении ВС России в ДНР
Краснодарский аэропорт временно ограничил прием и выпуск самолетов
Начальник ТЦК «отправил» на фронт полсотни «мертвых душ»
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.