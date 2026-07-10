В Омске нашли неразорвавшийся снаряд после состоявшейся впервые атаки БПЛА Губернатор Хоценко: в Омске уничтожат неразорвавшийся снаряд после атаки БПЛА

В районе северного промышленного узла Омска оперативные службы обнаружили неразорвавшийся снаряд после событий 6 июля, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко. По его словам, специалисты приступают к его ликвидации, опасности для жителей нет. Губернатор призвал жителей доверять только официальной информации и сообщать о подозрительных ситуациях.

В районе северного промышленного узла Омска оперативные службы обнаружили неразорвавшийся снаряд после событий 6 июля. Специалисты приступают к его ликвидации. Опасности для жителей нет. Ситуация под контролем, — написал Хоценко.

Ранее губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что провел инспекцию мобильных огневых подразделений, созданных для защиты стратегических промышленных объектов региона от возможных ударов БПЛА. По итогам проверки он заявил, что расчеты полностью укомплектованы техникой и средствами поражения, а личный состав прошел необходимое обучение и готов к оперативному реагированию на угрозы. Инспекция состоялась вскоре после атаки украинских БПЛА на Омскую область 6 июля, где большая часть дронов была перехвачена силами ПВО Минобороны России.