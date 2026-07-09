Стало известно о мобильных группах ПВО, которые будут защищать Кузбасс

Стало известно о мобильных группах ПВО, которые будут защищать Кузбасс Губернатор Середюк проверил мобильные огневые группы на промобъектах Кузбасса

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк в своем Telegram-канале сообщил, что провел инспекцию мобильных огневых подразделений, созданных для защиты стратегических промышленных объектов региона от возможных ударов беспилотными летательными аппаратами. По итогам проверки он заявил, что расчеты полностью укомплектованы техникой и средствами поражения, а личный состав прошел необходимое обучение и готов к оперативному реагированию на угрозы.

Проверил готовность мобильных огневых групп к защите важных промышленных объектов Кузбасса. Бойцы обеспечены всем необходимым для отражения вражеских атак, — написал он.

Особое внимание к защите промышленности в Кузбассе объясняется высокой концентрацией угледобывающих, металлургических и энергетических предприятий, отметил глава региона. Инспекция состоялась вскоре после атаки украинских БПЛА на Омскую область 6 июля, где большая часть дронов была перехвачена силами ПВО Минобороны России.

Утром 9 июля пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО ликвидировали и перехватили 73 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акваторию Азовского моря.