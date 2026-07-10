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10 июля 2026 в 07:35

Нефтехранилища загорелись в Азове после атаки БПЛА

Слюсарь: в Азове после атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах хранения

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Азове в результате атаки беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В Азове в результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. По предварительной информации погибших и пострадавших нет. Идет ликвидация пожаров, работают экстренные службы, — написал Слюсарь.

Ранее региональный оперативный штаб сообщил, что обломки беспилотного летательного аппарата стали причиной возгорания на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Также губернатор Глеб Никитин заявил, что один мирный житель погиб и четверо пострадали при атаке ВСУ с помощью беспилотников на Нижегородскую область. Один из пострадавших госпитализирован. По словам Никитина, всего силы ПВО уничтожили 30 украинских дронов.

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