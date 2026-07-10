Загнали ВСУ на разбитые позиции: успехи ВС РФ к утру 10 июля

Российские силы группировки войск «Север» не позволяют ВСУ закрепляться на новых позициях под Харьковом. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 10 июля?

Вынудили ВСУ занимать разбитые позиции

Старший разведчик 29-го артиллерийского полка 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Питон рассказал ТАСС, что украинские военные вынуждены занимать позиции, ранее занятые российскими войсками под Харьковом.

По его словам, «Север» активно препятствует попыткам ВСУ закрепиться на новых рубежах, что вызывает страх у украинских солдат и заставляет их возвращаться на прежние места.

«ВСУ вновь заходят на позиции, которые были разбиты нами ранее. Они не могут закрепиться на новых позициях в лесополосе, начинать там окапываться, так как у нас постоянно идет мониторинг, вследствие чего мы такие новые позиции сразу же вскрываем и уже уничтожаем, чтобы противник не закрепился в новых местах», — рассказал собеседник агентства.

Выявляют группы солдат ВСУ при зачистке Красного Лимана

Военный аналитик Андрей Марочко в беседе с ТАСС заявил, что в процессе освобождения Красного Лимана в ДНР российские военные обнаруживают отдельные группы украинских солдат.

«По последней поступающей информации, сейчас идет зачистка города Красный Лиман. Есть случаи, когда наши военнослужащие выявляли украинских боевиков, но численность их небольшая — по два-три человека», — сказал он.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что бойцы группировки войск «Запад» завершают поиск и уничтожение бойцов ВСУ в Красном Лимане.

Сержант спас жизни трем раненым военнослужащим

Сержант Андрей Белов спас жизни троих раненых военнослужащих. Он оказал им первую помощь и быстро эвакуировал в безопасное место, сообщило Министерство обороны России.

«Во время выполнения боевой задачи противник нанес артиллерийский удар по позиции, где нес службу сержант Белов. В результате удара было ранено трое российских военнослужащих. Не дожидаясь завершения обстрела украинских боевиков, проявляя самоотверженность, Андрей направился на помощь раненым товарищам. Эвакуировав пострадавших в безопасное место, он оказал им первую медицинскую помощь, обеспечив стабильное состояние раненых до прибытия группы эвакуации», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в ходе проведения специальной военной операции Белов выполняет боевые задачи в должности стрелка.

«Действуя в составе группы охраны, Андрей выполнял задачу по охране и обороне, по охране позиций своего подразделения», — добавили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что сержант Белов проявил мужество и самоотверженность, спасая жизни раненых солдат.

Уничтожили группу солдат ВСУ в пригороде Константиновки

Артиллеристы Южной группировки нанесли удар по живой силе ВСУ в окрестностях Константиновки, информирует Министерство обороны России.

«В ходе воздушной разведки операторы БПЛА выявили очередную группу из трех украинских боевиков, укрывшихся в одном из зданий в Алексеево-Дружковке — пригороде Константиновки. Получив целеуказание, артиллеристы нанесли удар по зданию, где прятались украинские боевики. В результате огневого поражения укрытие вместе с находившейся в нем живой силой противника уничтожено», — отмечается в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что в Дружковке расчеты БПЛА Южной группировки уничтожили два пикапа и наземный робототехнический комплекс ВСУ с грузом материальных средств. В результате успешных атак ротация личного состава на позициях и доставка боеприпасов украинским подразделениям были сорваны.

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