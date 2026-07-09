Киев просчитался с Patriot, депутат угодил в скандал: что будет дальше

Киев просчитался с Patriot, депутат угодил в скандал: что будет дальше

Стало известно, сможет ли Украина самостоятельно производить ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, медвежата на Сахалине вышли на дорогу к людям, депутату Госдумы Алексею Журавлеву предложили заключить контракт и отправиться на СВО — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Почему Украина не способна производить ракеты для Patriot?

Украина не сможет самостоятельно изготавливать ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, у Киева практически не осталось ресурсов для высокотехнологичного производства. Он добавил, что единственным возможным вариантом может стать лишь организация сборочных цехов за пределами страны.

«Сомневаюсь, что Украина сможет самостоятельно производить ракеты для Patriot. У них мало что осталось, может быть, максимум какие-то сборочные цеха. Это сложные изделия. США со всеми своими возможностями производят около 800 ракет для Patriot в год. Скорее всего, делать их будут под эгидой Украины, за пределами страны, может быть, в Германии. Так сейчас собирают дроны для ВСУ в Чехии и Италии. Если производство Patriot появится на Украине, подобные заводы станут законными целями для наших ударов. Но, чтобы наладить производство, Киеву нужно минимум несколько месяцев, а то и год», — пояснил Дандыкин.

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов также выразил уверенность, что США не допустят строительства заводов по производству Patriot на Украине. По его словам, предприятия скорее разместят в западных странах, чтобы защитить их от российских ударов.

Владимир Зеленский делает заявление для прессы после посещения полигона, где проводят обучение украинских солдат по зенитному ракетному комплексу Patriot, 2024 год Фото: Jens /dpa/Global Look Press

«Практически лицензия [на производство Patriot] означает, что ключевые элементы этой ракеты будут поставляться [Украине] из США. Украинцы не могут делать двигатели, активную головку самонаведения и многое другое. Киев сможет лишь производить какие-то компоненты и осуществлять сборку боеприпасов. Вряд ли это будет происходить на территории Украины», — уточнил Кнутов.

О том, что США передадут Украине лицензию на производство Patriot, американский президент Дональд Трамп объявил 8 июля. В ходе встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Турции хозяин Белого дома назвал это хорошей новостью.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия предпринимает все необходимые усилия для своей защиты в связи с планами Вашингтона касательно Patriot. Он добавил, что ситуация находится под полным контролем президента Владимира Путина.

Медвежата-попрошайки пришли к людям за овсяным печеньем

В Ногликском районе Сахалина два медвежонка вышли к дороге и начали выпрашивать еду у автомобилистов. По словам очевидцев, возле реки Малые Вени детеныши подошли к обочине, где проезжавшие водители угостили их овсяным печеньем.

В Агентстве лесного и охотничьего хозяйства рассказали, что медвежата такого возраста уже способны самостоятельно добывать пищу, а подкармливание может привести к тому, что животные начнут чаще выходить к дорогам и населенным пунктам в поисках еды. Это повышает риск опасных ситуаций, поэтому кормить диких животных не следует, уточнили эксперты.

Тем временем в Амурской области в поселке Снежногорский дикий медведь съел более сотни домашних птиц в садоводческом товариществе. Как рассказали местные жители, хищник приходит на частную территорию уже несколько дней.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По данным источника, медведь спокойно разгуливает по центральным улицам поселка и не боится людей. В общей сложности лесной хищник загрыз 80 перепелов и 48 кур. В ходе одной из таких вылазок зверь забрался на крышу теплицы, не удержался и упал, после чего скрылся.

Журавлеву предложили заключить контракт и уйти на СВО

Депутату Госдумы Алексею Журавлеву следовало бы сдать мандат и заключить контракт с Вооруженными силами России, такое мнение высказала актриса театра и кино, общественница Яна Поплавская. Так она прокомментировала недавний инцидент, произошедший после вопроса о неучастии парламентария в специальной операции.

«Пусть сдаст мандат и подпишет контракт, как тысячи бойцов, — они же на фронте, а не на Охотном Ряду в Москве», — отметила Поплавская.

Реакция общественницы связана с недавним интервью Журавлева юристу Ивану Миронову. Один из вопросов об СВО депутат посчитал оскорбительным.

Ранее Журавлев заявил, что Россия может нанести удар ракетой «Орешник» по европейским заводам, производящим беспилотники, чтобы остановить их работу. Так он прокомментировал оправдание генсека НАТО Марка Рютте, что дроны ВСУ пролетают над странами Альянса из-за отклонения от курса.

Алексей Журавлев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Давно следует признать, что Европа ведет с Россией полномасштабную войну. Как иначе еще можно назвать все эти действия: снабжение оружием ВСУ, обучение солдат, а теперь еще и эти пролетающие в российскую сторону беспилотники. Конечно, говорится, что они украинские и просто сбиваются с курса. Но, кажется, уже давным-давно всем понятно: делают и запускают их в Европе: Финляндии, Польше, странах Балтии. И бить по этим заводам нужно нещадно, раз и навсегда объявив, что эти цеха несут угрозу России, а значит, непременно должны быть уничтожены», — высказался парламентарий.

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