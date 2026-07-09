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09 июля 2026 в 14:40

Удары возмездия ВС РФ по Украине 9 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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Вооруженные силы России в ночь на 9 июля нанесли удары по военным целям на территории Украины. Атаке подверглись объекты, связанные с украинским ВПК в Киеве, Запорожье, Харькове, Днепропетровске и других регионах. Нанесены точные и эффективные удары по складам с боеприпасами, автозаправочным станциям и железнодорожной инфраструктуре. Об этих и других ударах возмездия ВС России по военным объектам противника — в материале NEWS.ru.

Что о ночных ударах по территории Украины сообщили военные блогеры

Вооруженные силы РФ в ночь на 9 июля нанесли удары по объектам в 11 областях Украины, сообщил в своем Telegram-канале военный блогер Олег Царев.

«Мониторинг противника насчитал 94 БПЛА и две ракеты, запущенных с территории России. В Киеве был сильный пожар после атаки БПЛА. Воздушная тревога в городе практически не прекращается», — написал он.

По данным блогера, один из прилетов пришелся по району вблизи газораспределительной станции. ВС РФ нанесли удары по целям противника в Павлограде и Синельниково Днепропетровской области.

«Также был нанесен удар по двум АЗС. [Зафиксирован] прилет российского FPV-дрона по газовой заправке в Славянске. <...> Наши военные били по целям в Запорожье и Харькове, тоже включая АЗС», — перечислил Царев.

Telegram-канал «Два майора» сообщил, что на Добропольском выступе операторы БПЛА разведывательной роты 33-го гвардейского мотострелкового полка выявили позицию гаубицы противника.

«После подтверждения цели по орудию отработали FPV-дронами. В результате позиция вместе с гаубицей была уничтожена», — написали авторы канала.

Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Оператор БПЛА ВС РФ Оператор БПЛА ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что известно из официальных сообщений Минобороны РФ 9 июля

Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале 9 июля сообщило о нанесении ударов расчетами БПЛА «Герань» по локомотивам, используемым для перевозки вооружения и материальных средств ВСУ в Днепропетровской и Харьковской областях.

В военном ведомстве также рассказали, что на Днепропетровском направлении танкисты группировки «Центр» точным попаданием уничтожили место хранения боеприпасов противника. На Краснолиманском направлении расчет РСЗО «Ураган» 73-й артиллерийской бригады группировки «Запад» уничтожил район сосредоточения живой силы и техники ВСУ. Операторы FPV-перехватчиков подразделения войск беспилотных систем группировки «Запад» протаранили гексакоптеры ВСУ.

Также в Минобороны РФ сообщили, что в Запорожской области на Ореховском направлении расчеты разведывательно-ударных комплексов ZALA — «Ланцет» Ивановского гвардейского соединения ВДВ сожгли инженерную технику врага.

«Операторы БПЛА 51-й гвардейской общевойсковой армии и подразделения войск БПС соединения специального назначения группировки „Центр“ на Добропольском направлении атаковали беспилотники и НРТК противника», — говорится в сводке военного ведомства.

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