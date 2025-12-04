«Охота» на охотников: как русские «Герани» уничтожают авиацию ВСУ

Российские «Герани» новой модификации открыли «охоту» на вертолеты и самолеты ВСУ. Это стало неприятным сюрпризом для украинского Минобороны. Какими возможностями обладает новый вариант «Герани», как развиваются отечественные БПЛА — в материале NEWS.ru.

Как российские «Герани» атакуют авиацию ВСУ

Замминистра обороны Украины Юрий Мироненко заявил, что российские БПЛА «Герань» начали атаковать авиацию ВСУ в воздухе. Эти беспилотники оказались эффективны против медленных целей, таких как вертолеты и винтовые самолеты. Украинская армия использует их для атак на дальнобойные дроны.

Telegram-канал «Хроники Гераней» сообщил, что в Черниговской области «Герань» развернулась и ударила по вертолету, который «охотился» за ней. Подробности воздушного боя неизвестны.

В Минобороны Украины отметили, что за два-три года дроны-камикадзе «Герань» сильно эволюционировали. Если ранее БПЛА такого типа атаковали объекты только по заранее назначенным координатам, то теперь они способны сами выбирать мишень и бить по летящим целям. У ВСУ нет эффективных средств борьбы с этими беспилотниками.

БПЛА «Герань» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ранее на Западе предупредили Киев, что перехват «Гераней» стал опасен для украинских истребителей. Российские дроны начали получать ракеты класса «воздух — воздух» Р-60, сообщили американские СМИ.

«Пилоты украинских самолетов не знают заранее, несут ли [„Герани“] ракеты класса „воздух — воздух“», — отметили журналисты.

Почему «Герани» стали атаковать цели в воздухе

БПЛА «Герань» способны не только уничтожать наземные легкобронированные и бетонированные цели, но и эффективно сбивать вражеские летательные аппараты в воздухе, «охотясь» за ними, заявил Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

«Суть новшества заключается в установке на „Герань“ специальной аппаратуры, которая позволяет ей опознавать в воздухе и идентифицировать встречные беспилотные и пилотируемые аппараты противника, — пояснил эксперт NEWS.ru. — Благодаря своим тактико-техническим характеристикам БПЛА способен догнать и уничтожить такие цели. Это лишь начальный этап эксплуатации подобных модификаций. Тактика применения „Гераней“ будет постоянно совершенствоваться, как и сами аппараты».

«Герани-2» с ракетами «воздух — воздух» являются одним из наиболее эффективных средств борьбы с ПВО противника, отметил заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов.

«„Герани-2“ с ракетами выходят на дуэли с вертолетами, легкомоторными самолетами и даже с реактивными истребителями на дальности 600–1200 м, — сообщил собеседник NEWS.ru. — Сейчас украинские летчики предпочитают не выходить на такие дуэли, потому что им трудно заранее распознать, какая именно летит „Герань“ — ударная или с ракетой».

БПЛА «Герань-2» Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

По его словам, при массированном ударе по ВСУ летит большое число «Гераней» и «Гербер», которых сопровождают дроны других типов, обеспечивающие поддержку и прорыв ПВО.

«Кроме того, летят ракеты, такие как „Калибры“ и другие. У украинских пилотов нет сил и не хватит средств, чтобы „охотиться“ на все подряд. К тому же надо учитывать стоимость оружия — ракета „воздух — воздух“ средней или дальней дистанции стоит дороже „Герани“», — сказал эксперт.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Чего добились ВС РФ в развитии БПЛА

В ВС России постоянно изучают опыт применения БПЛА противником и активно разрабатывают эффективные методы противодействия, сказал Липовой. Ни у кого нет сомнений в том, что российские войска завоевали господство в воздухе, отметил он.

«Беспилотники и высокоточное оружие ВС РФ превзошли аналогичное вооружение НАТО, используемое ВСУ. Наше превосходство признают руководство Альянса и киевский правящий режим, — подчеркнул аналитик. — Российская оборонная промышленность оперативно перестраивается, обеспечивая фронт всем необходимым для победы над фашизмом».

