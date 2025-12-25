Умерла от шока: мужчина до смерти изнасиловал избранницу ножкой от стула

В Оренбурге Промышленный районный суд оставил под арестом 31-летнего мужчину, обвиняемого в изнасиловании и убийстве сожительницы. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого сообщения.

Ревнивец

Об убийстве в квартире на улице Ткачева стало известно в апреле уходящего года. Как передавали официальные ведомства, 30-летний оренбуржец приревновал свою девушку, после чего начал ее избивать руками, ногами и различными предметами.

Когда 24-летняя жертва уже не могла сопротивляться, мужчина изнасиловал ее с особой жестокостью. От полученных телесных повреждений, в том числе от травматического шока, девушка скончалась на месте.

Оренбуржец был задержан. Ему инкриминируют статьи об убийстве с особой жестокостью и о насильственных действиях сексуального характера.

Квартира пенсионерки

Aif.ru пишет, что девушка была убита в квартире своей матери. Пенсионерка скончалась в прошлом году, не дождавшись, когда дочь вернется из колонии. Девушка отбывала срок, по словам соседей, то ли за грабеж, то ли за наркотики.

Сама пенсионерка не вызывала нареканий у соседей, а вот вернувшаяся из колонии дочь вскоре привела в квартиру будущего убийцу. С его подачи в квартире образовался притон.

«И неудивительно, что все плохо закончилось. С таким контингентом другого ожидать и не приходилось», — рассказывали соседи.

Изнасиловал ножкой от стула

В злополучный вечер избранник заподозрил, что девушка заигрывает с кем-то из собутыльников. Та вразумляла мужчину, что всего лишь вежлива к гостям. В момент разгневанный мужчина начал бить женщину руками и ногами.

Когда устал, он сел на пол и обратил внимание на ножку разбитого стула, лежавшую поодаль. Он взял ножку и начал насиловать женщину ею. Сопротивляться у жертвы уже не было сил. Жертва в это время находилась в полуобморочном состоянии. В итоге девушка умерла от болевого шока.

Известно, что еще до этого в квартиру наведывался участковый. Но все ограничивалось беседами.

Сейчас мужчина также подозревается в неуплате алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Соседи полагают, что речь идет о девочке примерно трех лет, которая появлялась в квартире, где произошло ЧП.

В декабре следователь вновь ходатайствовал о продлении содержания. Суд оставил мужчину в СИЗО еще на один месяц минимум.

