Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 15:52

Умерла от шока: мужчина до смерти изнасиловал избранницу ножкой от стула

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Оренбурге Промышленный районный суд оставил под арестом 31-летнего мужчину, обвиняемого в изнасиловании и убийстве сожительницы. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого сообщения.

Ревнивец

Об убийстве в квартире на улице Ткачева стало известно в апреле уходящего года. Как передавали официальные ведомства, 30-летний оренбуржец приревновал свою девушку, после чего начал ее избивать руками, ногами и различными предметами.

Когда 24-летняя жертва уже не могла сопротивляться, мужчина изнасиловал ее с особой жестокостью. От полученных телесных повреждений, в том числе от травматического шока, девушка скончалась на месте.

Оренбуржец был задержан. Ему инкриминируют статьи об убийстве с особой жестокостью и о насильственных действиях сексуального характера.

Квартира пенсионерки

Aif.ru пишет, что девушка была убита в квартире своей матери. Пенсионерка скончалась в прошлом году, не дождавшись, когда дочь вернется из колонии. Девушка отбывала срок, по словам соседей, то ли за грабеж, то ли за наркотики.

Сама пенсионерка не вызывала нареканий у соседей, а вот вернувшаяся из колонии дочь вскоре привела в квартиру будущего убийцу. С его подачи в квартире образовался притон.

«И неудивительно, что все плохо закончилось. С таким контингентом другого ожидать и не приходилось», — рассказывали соседи.

Изнасиловал ножкой от стула

В злополучный вечер избранник заподозрил, что девушка заигрывает с кем-то из собутыльников. Та вразумляла мужчину, что всего лишь вежлива к гостям. В момент разгневанный мужчина начал бить женщину руками и ногами.

Когда устал, он сел на пол и обратил внимание на ножку разбитого стула, лежавшую поодаль. Он взял ножку и начал насиловать женщину ею. Сопротивляться у жертвы уже не было сил. Жертва в это время находилась в полуобморочном состоянии. В итоге девушка умерла от болевого шока.

Известно, что еще до этого в квартиру наведывался участковый. Но все ограничивалось беседами.

Сейчас мужчина также подозревается в неуплате алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Соседи полагают, что речь идет о девочке примерно трех лет, которая появлялась в квартире, где произошло ЧП.

В декабре следователь вновь ходатайствовал о продлении содержания. Суд оставил мужчину в СИЗО еще на один месяц минимум.

Читайте также:

Насиловали и возвращали к стаду: женщину спасли из рабства в Калмыкии

Ученики стали «мужьями»: почему учительница английского оказалась в СИЗО

Толкали в промежность сигареты: подростки глумились над девочкой на стройке

«Приглашал к себе на ночевку»: заслуженного педагога обвинили в педофилии

«Я верил в Деда Мороза»: отец устроил истерику на утреннике сына

«Могилу копать будешь своему другу»: электрик застрелил девять человек

изнасилования
происшествия
криминал
уголовные дела
дети
алименты
Россия
Оренбург
Оренбургская область
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист объяснила, кто сможет получить компенсацию за срыв сроков сдачи жилья
Раскрыто, планирует ли Долина обжаловать решение суда о передаче квартиры
Российские авиакомпании получат более 10 новых самолетов SJ-100 в 2026 году
Психолог раскрыл, как правильно загадать желание на Новый год
МИД России обвинил НАТО в наращивании военной активности у границ
Грузинскую наемницу из рядов ВСУ приговорили к 15 годам тюрьмы
Ажиотаж в зале суда по делу Долиной попал на видео
В Госдуме назвали пути развития отношений с Грузией
В Петербурге проректора и сотрудников вуза отправили на допрос
Врач рассказал, как помочь человеку, провалившемуся под лед
Адвокат Долиной раскрыла, когда певица покинет квартиру Лурье
Адвокат Лурье раскрыла число домов и квартир у Долиной и ее дочери
Лихачев назвал сроки новых переговоров с Гросси
Адвокатов раскритиковали за комментарии по делу Долиной
Терапевт оценил опасность гонконгского гриппа для слуха
Военкор показал «танк-одуванчик» в зоне СВО
Захарова: Россия ответила на все запросы Казахстана по трагедии с AZAL
Как выбрать офисное кресло в зависимости от типа фигуры
Стоматолог назвал опасные последствия отказа лечить молочные зубы
Никитин назвал чудом обслуживание иностранных самолетов
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.