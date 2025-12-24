Толкали в промежность сигареты: подростки глумились над девочкой на стройке

В казахстанском городе Актау группа несовершеннолетних жестоко избила девочку, затащив ее на стройку. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом разбирательстве.

«Засовывали сигареты»

Инцидент произошел в сентябре 2024 года. По словам правозащитницы Дины Тансари, семиклассницу после школы затащили на стройку недалеко от учебного учреждения, где начали над ней изощренно глумиться.

«Издевались, снимая все на телефон. Насиловали в группе лиц, извращенным способом, засовывали сигареты в интимные органы, избивали», — рассказывает Дина Тансари.

Нацарапали оскорбление

Кроме того, общественница приложила к своей публикации фотографию, где на руке девочки-подростка выцарапано грубое слово, указывающее на сексуальную ориентацию пострадавшей, — «лесбуха» (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

«Посмотрите на фото: это слово они вырезали ей на руке канцелярским ножом», — поясняет Тансари.

По словам правозащитницы, над девочкой надругались не единожды. В другой раз на выходе из школы один из обидчиков поставил ей подножку, после чего с подельниками снова затащил школьницу на стройку, где над ней повторно надругались.

Маме рассказала не сразу

Девочка долгое время боялась рассказать маме о произошедшем. Пострадавшая лишь говорила, чтобы ее перевели на домашнее обучение. Родительница полагала, что речь идет о буллинге в школе, и лишь спустя время дочь постепенно рассказала обо всех подробностях.

«Она не может спать без света. Она просила сделать ей пирсинг, <...> поскольку для нее это было возможностью избежать орального изнасилования. Она больше не ходит в школу и переведена на домашнее обучение. Она прошла госпитализацию в психиатрической больнице, где ее травмировали еще больше. И сейчас девочка на тяжелом медикаментозном лечении», — пишет Тансари.

Наводчица отчислена

Мать обратилась в полицию, но там бездействовали на протяжении года. За это время не были изучены записи с камер видеонаблюдения по дороге в школу, правоохранители не провели никакой работы с администрацией школы, а самих предполагаемых обидчиков не задержали и не изучили содержимое их смартфонов, где могут находиться прямые доказательства преступления.

«Итог: прямо сейчас в Актау ходят пять (может, больше) юных насильников. Главаря зовут Заха — он учится в старших классах. Возможно, это кличка, а не имя», — предполагает Тансари.

По словам правозащитницы, зачинщицей этого насилия стала другая девочка, которая ранее была отчислена из школы за хулиганство. После всех актов насилия она и ее подельники настойчиво продолжали давить на пострадавшую и склонять ее к суициду.

«Предположительно, вся группировка еще учится в школе. Но они уже не боятся ни закона, ни полиции, ни наказания», — сетует Тансари.

