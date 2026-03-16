Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 07:04

Десятки россиян застряли в аэропорту Дубая из-за атаки дронов-камикадзе

Подписывайтесь на нас в MAX

Десятки российских туристов не могут вылететь из аэропорта Дубая из-за атаки иранских беспилотников-камикадзе, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, воздушная гавань закрыта, а на территории сильный пожар. В связи с этим рейс EK 133 Дубай — Москва авиакомпании Emirates перенесли на неопределенный срок.

По словам путешественников, им видны пламя и дым из окна аэропорта. Россияне летели стыковочным рейсом через Дубай с Бали в Москву. Часть туристов уже ехала в авиагавань, но внезапно машина развернулась, и в данный момент они находятся в отеле Coral Dubai около ресепшен без заселения.

Мы не знаем, что делать в такой ситуации, — признались пассажиры.

Ранее медиаофис правительства эмирата сообщил, что в районе Международного аэропорта Дубая в результате «инцидента с беспилотником» возник пожар. Предварительно, повреждена емкость с топливом. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

До этого стало известно, что из-за отмены рейса в Дубае на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке россиянин потерял более 400 тыс. рублей. Сам мужчина пояснил, что их пришлось потратить на проживание и питание в течение 10 незапланированных дней в стране.

Дубай
аэропорты
Иран
беспилотники
туристы
россияне
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.