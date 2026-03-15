Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 04:46

Россиянин рассказал, как потерял 400 тыс. рублей в Дубае

Турист из России из-за отмены рейса в Дубае лишился 400 тыс. рублей

Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Из-за отмены рейса в Дубае на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке россиянин потерял более 400 тыс. рублей, передает РИА Новости. Сам мужчина пояснил, что их пришлось потратить на проживание и питание в течение десяти незапланированных дней в стране.

Групповым туристам гостиницу оплатили, а нам пришлось заселяться за свой счет. Причем даже за свои деньги пришлось пробиваться в гостиницу с боем: отстояли огромную очередь. Номер был хороший, полный пансион, но все это и стоило прилично. Не предполагали, конечно, что настолько здесь застрянем, — констатировал турист.

До этого в международном аэропорту Дубая произошло падение двух беспилотников, четыре человека получили травмы. В результате инцидента два гражданина Ганы и один гражданин Бангладеш получили незначительные травмы, а один гражданин Индии получил ранения средней тяжести.

Также сообщалось, что в Дубае беспилотник врезался в 90-этажный небоскреб, что вызвало новые взрывы. Звуки были слышны в разных районах, включая Дубай-Марину. Один дрон врезался в жилой дом 23-Marina, вызвав пожар. Обломки другого беспилотника упали на автомобиль на мосту «Дубай-Хиллс», также вызвав пожар.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дотянуть до лета: как справиться с весенней хандрой и не впасть в депрессию
Российский теннисист вышел в финал турнира в США
Йемен может закрыть стратегически важный пролив в поддержку Ирана
Стало известно, когда пройдут последние звонки в школах России в 2026 году
Йемен пообещал закрыть стратегически важный пролив в поддержку Ирана
Стало известно об истощении запасов ПВО у ЦАХАЛ
Мошенники начали обманывать пенсионеров
В Белом доме раскрыли число потопленных иранских кораблей
Как россиян обманывают на маркетплейсах: классические схемы продавцов
Беспилотник ВСУ попал в многоэтажку в Волгограде
Россиянин рассказал, как потерял 400 тыс. рублей в Дубае
Раскрыты планы Франции передать ядерное оружие Финляндии
Лорак прокомментировала ссору с Киркоровым на шоу «Маска»
Британия думает поставить дроны союзникам на Ближнем Востоке
«Гораздо сложнее»: Трамп рассказал, чем его удивил Зеленский
Нетаньяху запросил разговор с Зеленским из-за иранских дронов
В ЕС озвучили роковую ошибку Трампа в войне с Ираном
Врач назвала циркулирующие сейчас в России ОРВИ
Какие автомобили будут использовать в такси в 2026-м: как вырастут цены
В ГД внесли неожиданное предложение по поводу отопления в квартирах
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.