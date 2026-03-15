Россиянин рассказал, как потерял 400 тыс. рублей в Дубае Турист из России из-за отмены рейса в Дубае лишился 400 тыс. рублей

Из-за отмены рейса в Дубае на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке россиянин потерял более 400 тыс. рублей, передает РИА Новости. Сам мужчина пояснил, что их пришлось потратить на проживание и питание в течение десяти незапланированных дней в стране.

Групповым туристам гостиницу оплатили, а нам пришлось заселяться за свой счет. Причем даже за свои деньги пришлось пробиваться в гостиницу с боем: отстояли огромную очередь. Номер был хороший, полный пансион, но все это и стоило прилично. Не предполагали, конечно, что настолько здесь застрянем, — констатировал турист.

До этого в международном аэропорту Дубая произошло падение двух беспилотников, четыре человека получили травмы. В результате инцидента два гражданина Ганы и один гражданин Бангладеш получили незначительные травмы, а один гражданин Индии получил ранения средней тяжести.

Также сообщалось, что в Дубае беспилотник врезался в 90-этажный небоскреб, что вызвало новые взрывы. Звуки были слышны в разных районах, включая Дубай-Марину. Один дрон врезался в жилой дом 23-Marina, вызвав пожар. Обломки другого беспилотника упали на автомобиль на мосту «Дубай-Хиллс», также вызвав пожар.