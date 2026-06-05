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05 июня 2026 в 17:00

Востоковед ответил, как повлияет на Россию ближневосточный конфликт

Востоковед Горьков: отношения России и арабского мира улучшатся

Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Отношения России и арабского мира улучшатся из-за ближневосточного конфликта, заявил Readovka.news председатель Российско-арабского делового совета Сергей Горьков. Он отметил, что нестабильность в регионе открывает новые долгосрочные перспективы для российского бизнеса.

Эксперт объяснил, что арабские государства остаются надежными партнерами РФ, сохраняя добрососедские отношения. Горьков отметил, что санкции и другие ограничения приведут к появлению новых возможностей и свободных ниш для российского бизнеса в арабском мире.

Ранее главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач заявил, что иранская экономика и народ продемонстрировали высокую устойчивость к давлению США, однако плата за сопротивление окажется большой для Тегерана и всего мира — от цен на топливо до глобальных цепочек поставок. По его мнению, победителей в этой войне не будет.

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