ВМС Украины прервали молчание после взрыва безэкипажного катера в Румынии ВМС Украины признали взрыв своего безэкипажного катера в Румынии

Военно-морские силы Украины признали, что морской безэкипажный катер, который взорвался в румынском порту, принадлежит им, следует из сообщения в Telegram-канале ВМС ВСУ. В украинском командовании уточнили, что беспилотный аппарат потерял управление во время выполнения задач в Черноморской операционной зоне.

В Черноморской операционной зоне один из морских безэкипажных катеров ВМС ВС Украины <…> потерял управление и оказался у берегов Румынии, — говорится в сообщении.

Ранее около румынского порта Констанца утром произошел взрыв морского дрона. Беспилотник был оборудован таймером и запрограммирован на детонацию. За несколько минут до взрыва жителей районов эвакуировали. В результате детонации дрона в воздух поднялся столб серого дыма.

Позже в Сети появились видео с моментом взрыва. По предварительной информации, водный дрон-камикадзе нашли в нескольких сотнях метров от нефтяного терминала. На видео запечатлен промышленный портовый объект с причалами, трубопроводами и погрузочной инфраструктурой. После взрыва в воздух поднялся огромный столб густого темного дыма и пыли, который накрыл значительную часть территории.