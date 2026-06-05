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05 июня 2026 в 17:45

«Какая-то мерзость»: сенатор о словах главы МИД Украины про приговор для РФ

Сенатор Карасин: слова Сибиги о приговоре для РФ являются публичным запугиванием

Андрей Сибига Андрей Сибига Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Слова главы МИД Украины Андрея Сибиги о неком «приговоре» для России, которые он озвучил после публикации открытого письма главы европейского государства Владимира Зеленского лидеру РФ Владимиру Путину, являются ни чем иным, как публичным запугиванием, заявил NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его словам, подобная риторика исходит от украинской политической элиты из чувства собственной неполноценности и желания казаться решительными борцами за справедливость.

Ничего нового в тональности господина Сибиги, его предшественника Дмитрия Кулебы и других маститых в кавычках украинских политиков нет. Идет сплошное, рассчитанное на публичный эффект, запугивание. Какая-то мерзость. По-моему, все это делается в основном из чувства собственной политической неполноценности и желания казаться очень решительными, такими искателями справедливости. На самом деле это весьма печально, что у Киева сейчас, кроме вранья, мелкого запугивания, в реестре больше ничего нет. Поэтому именно так к его словам «о приговоре РФ» надо относиться. Повторяю, я не видел текста Зеленского. Но, судя по тому, что говорит господин Сибига, видимо, оно стоит внимательного прочтения. Чтобы еще раз убедиться в моих словах, — пояснил Карасин.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН политолог Сергей Федоров заявил, что открытое письмо, которое Зеленский адресовал Путину, является частью кампании Евросоюза по дискредитации РФ. По его словам, так Запад хочет обвинить Москву в несговорчивости.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Зеленский лукавит, представляя себя инициатором завершения конфликта с Россией. По словам парламентария, украинский политик лишь имитирует стремление к миру, тогда как его реальные действия говорят об обратном.

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