Мирзиеев объяснил, как Узбекистан воспринимает Россию

Узбекистан воспринимает Россию как проверенного временем союзника, заявил президент республики Шавкат Мирзиеев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Он подчеркнул, что двусторонние отношения между государствами входят в новую эру, передает корреспондент NEWS.ru.

Россия для Узбекистана — больше, чем сосед по региону. Это наш проверенный временем стратегический партнер и союзник. Сегодня наши отношения вступили в новую эру. Сотрудничество стало многоуровневым и разноплановым, — подчеркнул Мирзиеев.

Ранее президент РФ Владимир Путин на церемонии начала строительства первой в Узбекистане атомной электростанции по российскому проекту заявил, что этот флагманский высокотехнологичный проект является ярким примером дружбы и стратегического партнерства Москвы и Ташкента. Начало заливки бетона в фундамент первого энергоблока означает переход работ в практическую плоскость.

До этого пресс-служба Кремля сообщила, что Путин провел переговоры с Мирзиеевым. Лидеры двух стран обсудили двустороннее сотрудничество в различных сферах, а также запланировали контакты на ближайшее время.