Тюкавин ответил, перейдет ли он в чемпионат Саудовской Аравии по футболу Тюкавин заявил, что точно не перейдет в чемпионат Саудовской Аравии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что не хотел бы продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. В разговоре с «Чемпионатом» он отметил, что в этой стране невозможно жить женатому человеку.

В Саудовскую Аравию — точно нет. Рано. Хочется поиграть в футбол. Ну что там делать? Как там с женой жить? Что, на вертолете летать? Бредятина же! А я без жены не могу — один боюсь спать, — сказал Тюкавин.

«Динамо» заняло седьмое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 45 очков. Многое было упущено в первой части чемпионата, когда команду возглавлял Валерий Карпин. Сначала бело-голубых принял Ролан Гусев в качестве исполняющего обязанности, а после он получил полноценное назначение. Под его руководством команда выглядела здорово в весенней части: разгромные победы над «Спартаком» (5:2) и ЦСКА (4:1), в финале Пути РПЛ Кубка России удалось дойти до серии пенальти с «Краснодаром». А в предпоследнем туре обыграли «быков» в чемпионате, лишив их золотых медалей.

Ранее экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что руководству «Динамо» следует вспомнить, как тренер Сандро Шварц покидал клуб в 2022 году. Ветеран считает, что тренеру следует объясниться перед болельщиками.