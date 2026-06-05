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05 июня 2026 в 17:11

«Хороший результат»: Путин заявил о рекордно низкой безработице в России

Путин: в России один из самых низких уровней безработицы

Фото: Кирилл Казачков/«Росконгресс»
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В России один из самых низких уровней безработицы среди всех промышленно развитых стран, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ. Он составляет около 2,2% экономически активного населения, уточнил глава государства.

Это очень хороший результат по сравнению с другими развитыми государствами, — сказал он.

Ранее Путин заявил, что Россия досрочно достигла цели по снижению уровня бедности, установив показатель в 6,7% в 2025 году. Он отметил, что это опережает план, который предусматривал снижение до 7% к 2030 году.

До этого вице-премьер Александр Новак сообщил, что дефицит кадров стал структурным вызовом для экономики РФ. По его словам, нехватка рабочих вызвана отставанием роста производительности труда от зарплаты. В качестве структурных вызовов вице-премьер также отметил санкции.

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