«Хороший результат»: Путин заявил о рекордно низкой безработице в России Путин: в России один из самых низких уровней безработицы

В России один из самых низких уровней безработицы среди всех промышленно развитых стран, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ. Он составляет около 2,2% экономически активного населения, уточнил глава государства.

Это очень хороший результат по сравнению с другими развитыми государствами, — сказал он.

Ранее Путин заявил, что Россия досрочно достигла цели по снижению уровня бедности, установив показатель в 6,7% в 2025 году. Он отметил, что это опережает план, который предусматривал снижение до 7% к 2030 году.

До этого вице-премьер Александр Новак сообщил, что дефицит кадров стал структурным вызовом для экономики РФ. По его словам, нехватка рабочих вызвана отставанием роста производительности труда от зарплаты. В качестве структурных вызовов вице-премьер также отметил санкции.