Новак раскрыл, чем на самом деле оказался дефицит кадров в России

Новак назвал дефицит кадров структурным вызовом для экономики России

Дефицит кадров стал структурным вызовом для экономики России, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, нехватка рабочих вызвана отставанием роста производительности труда от зарплаты. Среди других структурных вызовов он выделил изменение структуры бюджетных расходов и разрыв глобальных цепочек поставок, передают «Ведомости».

Наряду с низкой безработицей в отдельных отраслях наблюдается дефицит кадров, при этом занятость населения достигла максимальных значений, незадействованных трудовых ресурсов практически нет. Отставание роста производительности труда от зарплаты всегда приводит к таким дисбалансам. Требуется активный переток рабочих рук на те направления, которые дадут больший вклад в ВВП, — считает Новак.

В качестве структурных вызовов вице-премьер также отметил санкции, которые с 2022 года разрушают доверие и снижают эффективность торговли. Власти, подчеркнул он, укрепляют технологический и экономический суверенитет, чтобы уменьшить зависимость от недружественных действий.

Еще один фактор, по его мнению, — это умеренно-жесткая денежно-кредитная политика. Как пояснил вице-премьер, это плата за ситуацию, когда спрос опережает предложение, а на рынке труда сохраняется дефицит. В итоге это приводит к инфляции, с которой правительство и Банк России действуют в связке, балансируя решения друг друга.

Ранее Новак озвучил, что за последние три года реальные заработные платы россиян выросли почти на четверть. Подведя итоги социально-экономического развития страны, он пришел к выводу, что уровень бедности опустился до минимальных за всю историю показателей.