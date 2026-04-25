Вице-премьер Венгрии ушел в отставку после выборов Вице-премьер Венгрии Шемьен подал в отставку с поста лидера партии

Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен подал в отставку с поста лидера Христианско-демократической народной партии (ХДНП) после поражения на парламентских выборах, опубликовав соответствующий пост в соцсетях. В составе правящей коалиции с партией «Фидес» премьера Виктора Орбана она уступила большинство мест в парламенте оппозиционной партии «Тиса».

Шемьен взял на себя ответственность за неудачу и написал заявление об отставке. Однако, как сообщается, оно было единогласно отклонено в ходе тайного голосования на заседании президиума ХДНП. По словам Шемьена, он согласился остаться на посту председателя ХДНП на период «смены поколений и обновления партии».

Ранее сенатор Владимир Джабаров предположил, что лидер победившей на венгерских парламентских выборах оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр не станет премьер-министром с крайне русофобской позицией. По словам политика, экономика этой европейской страны до сих пор сильно привязана к поставкам российских энергоносителей.

В свою очередь глава РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что по итогам парламентских выборов в Венгрии распад Евросоюза может пойти быстрее. Он предложил вернуться к этому вопросу через несколько месяцев, по истечении которых станет ясно, оправдался ли его прогноз.