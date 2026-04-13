13 апреля 2026 в 10:21

В Совфеде объяснили, как победа Мадьяра изменит отношения Венгрии и России

Сенатор Джабаров: Мадьяр не будет максимально русофобским лидером Венгрии

Петер Мадьяр Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр не будет максимально русофобским премьер-министром, предположил в беседе с NEWS.ru сенатор Владимир Джабаров. По его словам, экономика этой европейской страны по-прежнему сильно зависит от поставок российских энергоносителей.

При всем уважении к Венгрии, это не та держава, разрыв отношений с которой как-то повлияет на экономику России, на наше положение в Европе и мире. Я не думаю, что политика Мадьяра будет русофобской. Экономика Венгрии во многом зависит от российских энергоносителей. Если в этой европейской стране найдут достойную и экономически выгодную альтернативу нашим ресурсам, дело их, но я в этом сомневаюсь. Думаю, наши отношения мало изменятся. Венгрия будет поддерживать с Россией нормальный диалог, — сказал Джабаров.

Ранее Мадьяр заявил, что новой власти Венгрии в любом случае придется сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По словам венгерского политика, географическое положение и энергетическая зависимость Венгрии от РФ никуда не денутся.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Подмосковье выявили новый случай оспы обезьян
Российские войска «задушили» украинский гарнизон в ДНР
Бритни Спирс отправилась на лечение после пьяного скандала в марте
Экономист ответила, что спасет россиян от влияния инфляции
Удары по Украине сегодня, 13 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Вещи карикатурные»: Захарова оценила хук справа жены Макрона
Театр под руководством известной певицы нарвался на штраф
Сенатор раскрыл, пойдет ли Мадьяр на сближение с Украиной
Терапевт объяснил связь между работой ЖКТ и бессонницей
В Дагестане сократилось число подтопленных домов
Экс-советник крупного застройщика собиралась подкупить налоговиков
Следователи вернулись к делу о смерти выпившего минералки россиянина
В российском городе предупредили жителей о работе ПВО
Наступление ВС РФ на Харьков 13 апреля: последние новости, сводка, события
Россиянам рассказали о мерах соцподдержки для бывших заключенных
ФСБ задержала топ-менеджера ММК по подозрению в получении взятки
Многодетный отец погиб во время эксперимента с артиллерийским снарядом
В Совфеде объяснили, как победа Мадьяра изменит отношения Венгрии и России
Россиянам рассказали, как могут измениться траты на майские праздники
В Роспотребнадзоре напомнили о нюансах аренды жилья через риелторов
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

