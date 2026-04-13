В Совфеде объяснили, как победа Мадьяра изменит отношения Венгрии и России

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр не будет максимально русофобским премьер-министром, предположил в беседе с NEWS.ru сенатор Владимир Джабаров. По его словам, экономика этой европейской страны по-прежнему сильно зависит от поставок российских энергоносителей.

При всем уважении к Венгрии, это не та держава, разрыв отношений с которой как-то повлияет на экономику России, на наше положение в Европе и мире. Я не думаю, что политика Мадьяра будет русофобской. Экономика Венгрии во многом зависит от российских энергоносителей. Если в этой европейской стране найдут достойную и экономически выгодную альтернативу нашим ресурсам, дело их, но я в этом сомневаюсь. Думаю, наши отношения мало изменятся. Венгрия будет поддерживать с Россией нормальный диалог, — сказал Джабаров.

Ранее Мадьяр заявил, что новой власти Венгрии в любом случае придется сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По словам венгерского политика, географическое положение и энергетическая зависимость Венгрии от РФ никуда не денутся.