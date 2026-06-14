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14 июня 2026 в 17:24

В США анонсировали историческое соглашение с Ираном

Постпред США при ООН Уолтц: Штаты уверены в скором подписании сделки по Ирану

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сделка с Ираном будет подписана в воскресенье, 14 июня, и американская сторона в этом уверена, заявил постпред Соединенных Штатов при ООН Майк Уолтц в интервью телеканалу ABC. По его словам, уверенность разделяет вся команда переговорщиков. Уолтц добавил, что окончательные детали соглашения огласят непосредственно участники переговорного процесса. Информацией о месте и формате возможного подписания он не поделился.

Я уверен, команда уверена, — заявил дипломат.

Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщал, что подписание меморандума между Ираном и США не состоится 14 июня, однако документ может быть подписан в течение нескольких ближайших дней. Дипломат призвал воздержаться от поспешных заявлений относительно точных сроков подписания.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен продолжать сотрудничество с Ираном и странами Ближнего Востока. Вместе с тем он предупредил о готовности прибегнуть к решительным мерам в случае, если партнеры откажутся от взаимодействия. Трамп выразил надежду на то, что процесс сотрудничества будет быстрым и гладким.

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