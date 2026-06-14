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14 июня 2026 в 18:28

Центр Еревана заполонила полиция

В Армении стянули полицию к ЦИК и парламенту

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Значительные силы полиции были стянуты в Ереване к зданиям парламента и Центральной избирательной комиссии в связи с объявлением итоговых результатов парламентских выборов, сообщает корреспондент ТАСС. Десятки сотрудников правоохранительных органов сосредоточены у ЦИК.

Причины усиления мер безопасности у парламента не уточняются. Официальные лица пока не комментируют ситуацию.

Ранее у здания ЦИК Армении началась протестная акция, стартовавшая после оглашения результатов парламентских выборов. Участники выкрикивают «Позор!» и настаивают на проведении нового голосования. Представители оппозиции называют итоги, полученные партией «Процветающая Армения», сфальсифицированными.

До этого стало известно, что партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» одержала победу на выборах и получит возможность сформировать кабинет министров самостоятельно. За нее проголосовали 49,7456% избирателей, за блок «Сильная Армения» — 23,271%, а за объединение «Армения» — 9,9231%.

Кроме того, представительница блока «Сильная Армения», правозащитница Гоар Мелоян заявила, что итоги парламентских выборов в республике по сути не соответствуют реальному волеизъявлению граждан. По словам политика, в блок поступили тысячи обращений о нарушениях в ходе голосования.

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