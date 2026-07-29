Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 12:40

Раскрыто число кандидатов на выборы глав регионов России

Памфилова: 40 кандидатов от девяти партий выдвинуты на выборы глав субъектов РФ

Элла Памфилова Элла Памфилова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На выборы глав субъектов в ЕДГ-2026 выдвинуты 40 кандидатов от девяти политических партий, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании комиссии. Она отметила, что 12 кандидатов уже зарегистрированы. Трансляция мероприятия велась на сайте ЦИК.

Выборы высших должностных лиц субъектов РФ: 40 кандидатов выдвинуто девятью региональными отделениями политических партий. Зарегистрировано 12 кандидатов от пяти политических партий, — отметила она.

Ранее Памфилова раскрыла, что выборы пройдут в беспрецедентно сложных условиях, организаторам предстоит провести тщательную работу по защите от террористических действий. По ее словам, Центризбирком совместно с МВД России, МЧС, ФСБ и Росгвардией проводит большой комплекс мероприятий, направленных на недопущение угроз и сохранение здоровья всех участников избирательного процесса.

До этого Памфилова сообщала, что приглашения для наблюдения за сентябрьскими выборами направлены в 103 страны и 12 международных организаций. По ее словам, ЦИК готова обеспечить прозрачность избирательного процесса. Памфилова отметила, что 43 адресата уже согласились стать наблюдателями на выборах.

Власть
ЦИК
Элла Памфилова
выборы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог раскрыл неприязненное отношение США к Зеленскому
Российскую журналистку осудили по закрытому делу на 12 лет
У россиян исчезнут сведения о детях из одного документа
В «Калашникове» рассказали о росте продаж военной экипировки
Российская армия продвинулась в ДНР
Помог детям и был избит: кто виноват в смерти ученого Зезина — подробности
В Госдуме призвали верифицировать все сервисы знакомств
Диетолог оценила рецепт веганского тунца из арбуза
Стало известно, как Зеленский отправил в отставку Свириденко
Военным США на Ближнем Востоке грозит изъятие телефонов
Политолог ответил, в какой сфере Россия может сотрудничать с Евросоюзом
В Минэнерго взялись за топливо в Сибири и на Дальнем Востоке
Жительница Севастополя забыла, что угнала автомобиль в нетрезвом состоянии
Смертельная бактерия атаковала престижный район Нью-Йорка
Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на один регион
В МВД раскрыли масштабы хищений с помощью Telegram
Психолог дала советы, как вернуться к работе после отпуска
Американский самолет-разведчик снова показался у границ России
Журналист высмеял предложение Зеленского Трампу
В деле о таинственной пропаже россиян в Таиланде появился новый поворот
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.