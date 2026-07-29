Раскрыто число кандидатов на выборы глав регионов России

На выборы глав субъектов в ЕДГ-2026 выдвинуты 40 кандидатов от девяти политических партий, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании комиссии. Она отметила, что 12 кандидатов уже зарегистрированы. Трансляция мероприятия велась на сайте ЦИК.

Выборы высших должностных лиц субъектов РФ: 40 кандидатов выдвинуто девятью региональными отделениями политических партий. Зарегистрировано 12 кандидатов от пяти политических партий, — отметила она.

Ранее Памфилова раскрыла, что выборы пройдут в беспрецедентно сложных условиях, организаторам предстоит провести тщательную работу по защите от террористических действий. По ее словам, Центризбирком совместно с МВД России, МЧС, ФСБ и Росгвардией проводит большой комплекс мероприятий, направленных на недопущение угроз и сохранение здоровья всех участников избирательного процесса.

До этого Памфилова сообщала, что приглашения для наблюдения за сентябрьскими выборами направлены в 103 страны и 12 международных организаций. По ее словам, ЦИК готова обеспечить прозрачность избирательного процесса. Памфилова отметила, что 43 адресата уже согласились стать наблюдателями на выборах.