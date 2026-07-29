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29 июля 2026 в 13:23

Депутат объяснил, как Telegram может легально работать в России

Депутат Свинцов: для работы Telegram в России нужно выполнить несколько условий

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
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Легальная работа мессенджера Telegram в России возможна, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с РИА Новости. По его словам, нужно всего лишь выполнить несколько условий. Среди них — открытие юрлица в РФ, перенос в страну обработки и хранения трафика и взаимодействие со спецслужбами.

У компании Telegram есть все законные, легальные возможности работать в России легально. То есть я думаю, что если они быстро отреагируют и адвокаты выйдут на переговоры и выполнят все условия наших спецслужб, то у них есть все возможности работать легально, — объяснил парламентарий.

В качестве примера он привел ситуацию с компанией Roblox. По словам Свинцова, после того, как российская власть предъявила ей несколько претензий, она устранила их и продолжает спокойно работать в РФ.

Он также напомнил об аресте основателя мессенджера Павла Дурова во Франции. Парламентарий заявил, что предприниматель договорился о сотрудничестве с местными властями и был отпущен.

Ранее Свинцов порекомендовал россиянам не проводить финансовые операции в Telegram. Он отметил, что нужно дождаться разъяснений Роскомнадзора и ФСБ.

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