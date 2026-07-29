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29 июля 2026 в 13:08

Юрист объяснил, рискованно ли сейчас оплачивать подписку в Telegram

Юрист Пирогов: нет никаких оснований для отказа от подписки в Telegram

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Обвинения против основателя мессенджера Telegram Павла Дурова не должны стать причиной для отказа от подписки Premium, заявил NEWS.ru юрист Михаил Пирогов. По его словам, использование дополнительных функций приложения в рамках закона не вызовет вопросов со стороны правоохранителей.

Ситуация с объявлением Павла Дурова в международный розыск ФСБ — событие, которое касается лично основателя Telegram и его возможной причастности к деятельности определенных ботов. На данный момент никаких правовых последствий для обычных пользователей мессенджера из этого не следует. Покупка подписки Telegram Premium — это сделка между гражданином и компанией, которая не находится под прямым контролем российских властей. Следите за официальными разъяснениями по делу Дурова, но паниковать и отказываться от подписки, если она вам нужна, не нужно. Сейчас для этого нет никаких оснований, — пояснил Пирогов.

Он подчеркнул, что уголовное дело против Дурова не влияет на статус Telegram как средства связи. По словам юриста, пользователи не становятся соучастниками, используя дополнительные функции, такие как ускоренная загрузка или эксклюзивные стикеры.

Однако стоит помнить, что в условиях растущего регулирования интернета любые финансовые транзакции с иностранными компаниями могут привлекать внимание банков и контролирующих органов. Но это скорее общий риск для всех платежей, а не специфическая угроза для подписчиков Telegram Premium. Если вы используете мессенджер для повседневного общения и не нарушаете закон, ваша подписка не станет поводом для претензий со стороны правоохранительных органов, — заключил Пирогов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что работу Telegram не обязательно прекращать в России. По его мнению, Дуров не имеет отношения к противоправным действиям в мессенджере.

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